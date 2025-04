Man Stahnsdorf Mittwoch, 23.04.2025 | 15:21 Uhr

Das ist halt so bei Wahlen in einer Demokratie. Das ist auch gut so, auch wenn ich das BSW im Bundestag nicht vermisse. Schön ist nicht, auch wenn das BSW es nicht in den Bundestag schafft, dass bei so einem Vorgang nur wieder die Blaubraunen Aufwind erhalten.