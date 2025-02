Briefwahllokale haben von diesem Montag an geöffnet

Von diesem Montag an können alle Wahlberechtigten Deutschen den Bundestag per Briefwahl wählen. Die Briefwahlstellen sind nun geöffnet, die Briefwahlunterlagen werden ab sofort in Deutschland versandt.

In einigen Berliner Bezirken wurde bereits in der vergangenen Woche mit dem Versand der Wahlunterlagen begonnen. Laut Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler haben seit dem 13. Januar, als der Versand der Wahlbenachrichtigungen startete, rund 603.000 Berlinerinnen und Berliner Briefwahl beantragt. Das ist etwa ein Viertel der 2,4 Millionen Wahlberechtigten.

Der Wahlbrief muss der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr vorliegen. Die Bundesregierung empfiehlt, ihn rechtzeitig zu verschicken, spätestens drei Werktage vor der Wahl.