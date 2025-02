Alle Wahlberechtigten, die mit dem Stichtag 12. Januar in das Wahlberechtigtenverzeichnis für die Bundestagswahl 2025 am 23. Februar eingetragen waren, sollten bis spätestens zum 2. Februar eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall gewesen sein, sollten Sie sich schleunigst an Ihr Wahlamt wenden und die offenen Fragen klären.

Was Sie jetzt noch zur Briefwahl in Berlin und Brandenburg wissen sollten

So knapp vor der Wahl sollten die Wahlunterlagen nach dem Ausfüllen dann am besten direkt beim zuständigen Wahlamt abgegeben werden.

Grundsätzlich können Wahlscheine nur knapp vor der Wahl beantragt werden. In Berlin ist die Frist hierfür Freitag, 21. Februar um 15 Uhr. Brandenburger müssen sich hierzu bei ihrer jeweiligen Kommune informieren. Nur in bestimmten Ausnahmefällen ist die Ausstellung eines Wahlscheines noch nach der Frist möglich.

Bei der Bundestagswahl 2025 tritt eine Wahlrechtsreform in Kraft. Das Parlament schrumpft, Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen, die Erststimmen verlieren etwas an Bedeutung: In der Region drohen Wahlkreis-Sieger leer auszugehen.

Das ist kein großes Problem. Schon seit dem 10. und 11. Februar sind in den Bezirken und Kommunen einige Wahlbüros als Briefwahlstellen geöffnet . Dort kann man bis einschließlich Samstag hingehen und vorab wählen. Für die Wahl in einer Briefwahlstelle müssen Wahlberechtigte wie oben beschrieben lediglich ein Ausweisdokument wie Pass oder Personalausweis mitbringen. Der Stimmzettel wird dann vor Ort in einer Wahlkabine ausgefüllt und in eine Urne geworfen.

Grundsätzlich gilt in jedem Fall: Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Der Wahlbrief kann auch persönlich bis spätestens 18 Uhr am Wahl-Sonntag in den Briefkasten der zuständigen Wahlbehörde eingeworfen werden. Die Adresse befindet sich auf dem roten Wahlbriefumschlag.

Für die Bundestagswahl gilt: In das Wahlberechtigtenverzeichnis eines Wahlbezirks werden all jene eingetragen, die am 42. Tag vor der Wahl, also am 12. Januar, in dem Wahlbezirk ihren Erstwohnsitz angemeldet haben.

Die Frist für einen Eintrag ins Wahlregister am neuen Wohnort bei Umzug nach dem 12. Januar ist mittlerweile abgelaufen. Zieht eine wahlberechtigte Person innerhalb von Brandenburg um, musste sie vor dem 2. Februar ihren Erstwohnsitz in der neuen Gemeinde anmelden, um dort wählen zu können. Zuvor musste dort allerdings die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt werden.

Wer die Frist verpasst hat, muss im ursprünglichen Wahllokal wählen - in Person oder per Briefwahl.