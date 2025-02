Die Ergebnisse der Parteien, für die es um den Einzug in den Bundestag ging, sind weitläufig bekannt - gerade von BSW und FDP, die knapp scheiterten. Doch was ist mit all denen, die am Sonntag unter "Andere" oder "Sonstige" firmierten? Von John Hennig

Bereits vor der vorgezogenen Bundestagswahl hatten sich viele kleinere Parteien, die bei Wahlen in der Regel in den Balken "Andere" oder "Sonstige" zusammengefasst werden, über den Termin im Februar beschwert. Wegen der kurzen Fristen nach der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würde ihnen ein fairer Wahlkampf erschwert, argumentierten sie.

Volt kam in mehreren Wahlkreisen zumindest über ein Prozent, sonst keine kleinere Partei, auch nicht Die Partei, die bei vorherigen Wahlen vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg immer wieder starke Ergebnisse holte, etwa 2019 bei der Europawahl mit 8,9 Prozent, bei der letzten Bundestagswahl waren es immerhin noch 2,4 Prozent.

Auch beim Blick in die Wahlkreise fällt auf, dass die kleineren Parteien flächendeckend nirgends auftrumpfen konnten. Die Tierschutzpartei holte noch die besten Ergebnisse: mit 2,3 Prozent in Marzahn-Hellersdorf und etwas mehr als zwei Prozent in Spandau und Lichtenberg .

Die Partei des Fortschritts (PdF), Bündnis Deutschland und MERA25 traten erstmals bei einer Bundestagswahl an. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), die Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) und die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) spielten mit weniger als 1.000 Stimmen in der Vier-Millionen-Stadt keine Rolle.

In Brandenburg schafften es nur fünf kleine Parteien überhaupt landesweit auf die Stimmzettel. Unter anderem wurde die in Brandenburg seit Jahren durchaus starke Tierschutzpartei nicht zugelassen, weil sie in dem Flächenland nicht die nötige Zahl an Unterstützungsunterschriften bekam.

Unter den kleineren Parteien waren die Freien Wähler mit 1,5 Prozent noch die stärksten, auch wenn sie mehr als einen Prozentpunkt verloren. Auch in Brandenburg verlor Die Partei an Stimmen, während Volt zulegte und nun über 0,5 Prozent liegt. Das rechtskonservative und wirtschaftsliberale Bündnis Deutschland kam aus dem Stand auf 0,3 Prozent der Stimmen, die MLPD kam im Gegensatz zu Berlin hier zumindest auf mehr als 1.000 Stimmen.

Die Freien Wähler waren die einzige der kleineren Parteien, die in einem der zehn Brandenburger Wahlkreise über zwei Prozent kam: 2,1 Prozent waren es in Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz. In allen anderen Wahlkreisen bis auf den um die Landeshauptstadt Potsdam kamen sie immerhin über ein Prozent. Die Partei schafft das in drei Wahlkreisen, Volt nur im Wahlkreis um Potsdam.