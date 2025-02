Bundestagswahl - Diese Parteien stehen in Berlin und Brandenburg zur Wahl

Di 04.02.25 | 17:40 Uhr

Bild: IMAGO/IlluPics

29 Parteien treten bei der Bundestagswahl am 23. Februar an. Neben den bereits 2021 in den Bundestag gewählten Parteien stehen fünf weitere bundesweit auf den Stimmzetteln, in Berlin kommen noch sieben weitere dazu, in Brandenburg nur eine.

Bei der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar stehen 29 Parteien zur Wahl - allerdings nicht in jedem Bundesland. Das hat die Bundeswahlleiterin Ruth Brand mitgeteilt. Neben den im Bundestag vertreteten Parteien SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, AfD und Linke sowie dem BSW sind auch die Freien Wähler, Volt Deutschland, das Bündnis Deutschland und die Marxistisch-Leninistische Partei in allen 16 Bundesländern mit Landeslisten vertreten. Die CDU tritt in allen Ländern außer Bayern an, die CSU nur in Bayern. Die übrigen Parteien werden nicht in allen Ländern auf den Stimmzetteln stehen. In Berlin treten 18 Parteien an, in Brandenburg sind es 12. Dort steht nur "Die Partei" neben den bundesweit antretenden Parteien auf dem Stimmzettel, in Berlin darüber hinaus auch die Tierschutzpartei, die Gerechtigkeitspartei Team Todenhöfer, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), die Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP), MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit sowie die Partei des Fortschritts (PdF).

Stimmzettel unterscheiden sich in den Bundesländern erheblich

Wie die Bundeswahlleiterin weiter mitteilte, ist die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln nicht im ganzen Bundesgebiet gleich. In jedem der 299 Wahlkreise stehen unterschiedliche Personen zur Wahl. Für jeden Wahlkreis müssen daher eigene Stimmzettel gedruckt werden. Inhalt und Aufbau der Stimmzettel sind in Paragraph 30 des Bundeswahlgesetzes festgelegt. Auf dem Stimmzettel in der linken Spalte werden für die Wahl mit der Erststimme die sogenannten Kreiswahlvorschläge aufgeführt. In der rechten Spalte stehen für die Wahl mit der Zweitstimme die Landeslisten der Parteien. Die Reihenfolge ist zunächst nach den Parteien bestimmt, die mit Landeslisten antreten. Ihre Reihenfolge in der rechten Spalte des Stimmzettels richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bei der vorigen Bundestagswahl 2021 im jeweiligen Land erzielt haben. Die übrigen Parteien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Somit ist die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln innerhalb jedes einzelnen Bundeslandes einheitlich.

Die SPD wird sowohl in Berlin als auch Brandenburg oben stehen, sie nimmt wie in zehn weiteren Bundesländern Listenplatz 1 ein, wo sie 2021 das stärkste Zweitstimmen-Ergebnis hatte. In Berlin folgen die Grünen auf Platz 2, in Brandenburg die AfD. Die CDU war in beiden Bundesländern 2021 dritte Kraft.

Die Parteien in Berlin (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Die Linke Alternative für Deutschland (AfD) Freie Demokratische Partei (FDP) Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer Freie Wähler Volt Deutschland Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) Bündnis Deutschland Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit Partei des Fortschritts (PdF)

Die Parteien in Brandenburg (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Alternative für Deutschland (AfD) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Freie Demokratische Partei (FDP) Bündnis 90/Die Grünen (Grüne/B 90) Die Linke Freie Wähler Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) Volt Deutschland Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Bündnis Deutschland Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

Steckbriefe Anmerkungen Die Reihenfolge der nachfolgenden Liste basiert auf den Angaben der Bundeswahlleiterin zum Stimmzettel bei der Bundestagswahl und orientiert sich am Ergebnis der letzten Bundestagswahl 2021. Fehlen Angaben, ist nicht ausgeschlossen, dass Social-Media-Accounts der Landes- oder Bundesverbände sowie von Spitzenkandidaten oder Fraktionen existieren. Die angegebenen Follower-Zahlen wurden drei Wochen vor der Wahl erhoben.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Mitglieder: 379.859 bundesweit Motto Bundestagswahl: Mehr für Dich. Besser für Deutschland. Wahlprogramm: spd.de Spitzenkandidat Berlin: Ruppert Stüwe (geb 1978) Spitzenkandidat Brandenburg: Olaf Scholz (geb 1958)



Social Media: Berlin

Facebook: 16.464 Follower [facebook.com/SPD.Berlin]

Instagram: 14.500 Follower [@spdberlin]

Tiktok: 7.192 [@spdberlin]

X: 23.395 Follower [@spdberlin]

Youtube: 917 [@spdberlin]

Brandenburg

Facebook: 11.564 Follower [facebook.com/SPDBrandenburg]

Instagram: 4.017 Follower [@spd_brandenburg]

Tiktok: 820 [@spdfraktionbrandenburg]

X: 4.581 Follower [@ostkurve]

Youtube: 299 Abonnent:innen [@spdbrandenburg]

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Mitglieder: 371.976 bundesweit Motto Bundestagswahl: Wieder nach vorne

Wahlprogramm: cdu.de

Spitzenkandidat Berlin: Jan-Marco Luczak (geb 1975) Spitzenkandidat Brandenburg: Uwe Feiler (geb 1965) Social Media: Berlin

Facebook: 8.283 Follower [facebook.com/cduberlin]

Instagram: 6.582 Follower [@cduberlin]

Tiktok: 989 Follower [@cdu.fraktion.berlin]

X: 6.331 Follower [@cduberlin]

Youtube: 75 Abonnent:innen [@cduberlin] Brandenburg

Facebook: 4.839 Follower [facebook.com/BrandenburgCDU]

Instagram: 1.708 Follower [@cdubrandenburg]

Tiktok: 1.057 Follower [@cdubrandenburg]

X: 2.352 Follower [@CDU_Brandenburg]

Youtube: 75 Abonnent:innen [@CDUBrandenburg]

Bündnis 90/Die Grünen Mitglieder: 126.451 bundesweit Motto Bundestagswahl: Zusammen wachsen Wahlprogramm: gruene.de

Spitzenkandidatin Berlin: Lisa Paus (geb 1968) Spitzenkandidatin Brandenburg: Annalena Baerbock (geb 1980) Social Media: Berlin

Facebook: 12.574 Follower [facebook.com/Buendnis90DieGruenenBerlin]

Instagram: 11.800 Follower [@gruene_berlin]

Tiktok: 158 Follower [@gruene_berlin]

X: 20.645 Follower [@gruene_berlin]

Youtube: 520 Abonnent:innen [@grueneberlin] Brandenburg

Facebook: 3.106 Follower [facebook.com/gruenebbg]

Instagram: 3.530 Follower [@gruenebbg]

Tiktok: 2.140 Follower [@gruenebbg]

X: 3.622 Follower [@GrueneBBG]

Youtube: 215 Abonnent:innen [@GrueneBrandenburg]

Freie Demokratische Partei (FDP) Mitglieder: 76.071 bundesweit Motto Bundestagswahl: Alles lässt sich ändern Wahlprogramm: fdp.de Spitzenkandidat Berlin: Christoph Meyer (geb 1975) Spitzenkandidatin Brandenburg: Linda Teuteberg (geb 1981) Social Media: Berlin

Facebook: 5.498 Follower [facebook.com/fdpberlin]

Instagram: 4.395 Follower [@fdp_berlin]

Tiktok: 40.200 Follower [@fdpbt] Kanal der Bundestags-Fraktion

X: 4.720 Follower [@fdp_berlin]

Youtube: 123 Abonnent:innen [@fdpberlin4968] Brandenburg

Facebook: 4.210 Follower [facebook.com/FDPBrandenburg]

Instagram: 1.918 Follower [@fdpbrandenburg]

Tiktok: 40.200 Follower [@fdpbt] Kanal der Bundestags-Fraktion

X: 1.542 Follower [@FDP_Brandenburg]

Youtube: 107 Abonnent:innen [@FDPbrandenburg]

Alternative für Deutschland (AfD) Mitglieder: 48.000 bundesweit Motto Bundestagswahl: Zeit für Deutschland Wahlprogramm: afd.de Spitzenkandidatin Berlin: Beatrix von Storch (geb 1971) Spitzenkandidat Brandenburg: René Springer (geb 1979) Social Media: Berlin

Facebook: 34.725 Follower [facebook.com/afdberlin]

Instagram: 1.542 Follower [@berlinerafd]

Tiktok: 3.613 Follower [@berliner.afd]

X: 29.036 Follower [@AfDBerlin]

Youtube: 194 Abonnent:innen [@AfDausBerlin] Brandenburg

Facebook: 29.800 Follower [facebook.com/afd.brandenburg]

Instagram: 10.200 Follower [@afd_Brandenburg]

Tiktok: 37.500 Follower [@afd_brandenburg]

X: 3.021 Follower [@BrandenburgAfD]

Youtube: 5.320 Abonnent:innen [@AfDBrandenburgKanal]

Die Linke Mitglieder: 54.214 bundesweit Motto Bundestagswahl: Du verdienst mehr Wahlprogramm: die-linke.de

Spitzenkandidat Berlin: Gregor Gysi (geb 1948) Spitzenkandidat Brandenburg: Christian Görke (geb 1979) Social Media: Berlin

Facebook: 21.294 Follower [facebook.com/dielinkeberlin]

Instagram: 13.100 Follower [@dielinkeberlin]

Tiktok: 68 Follower [@dielinkeberlin]

X: 18.813 Follower [@dielinkeberlin]

Youtube: 487 Abonnent:innen [@dielinkebln] Brandenburg

Facebook: 7.126 Follower [facebook.com/dielinkebrandenburg]

Instagram: 3.627 Follower [@dielinkebrandenburg]

Tiktok: 1.683 Follower [@die_linke_brandenburg]

X: 4.420 Follower [@DieLinkeBrdburg]

Youtube: 391 Abonnent:innen [@linkebrandenburg]

Freie Wähler Mitglieder: 7.461 bundesweit Motto Bundestagswahl: Verantwortung für Deutschland Wahlprogramm: freiewaehler.eu

Spitzenkandidat Berlin: Patrick Meinhardt (geb 1966) Spitzenkandidat Brandenburg: Jörg Arnold (geb 1965) Social Media: Berlin

Facebook: 3.397 Follower [facebook.com/freie.waehler.berlin]

Instagram: 1.153 Follower [@freie_waehler_berlin]

Tiktok: kein Account

X: 477 Follower [@FW_Berlin]

Youtube: kein Account Brandenburg

Facebook: 4.042 Follower [facebook.com/BVBFreieWaehler]

Instagram: 652 Follower [@bvb_fw]

Tiktok: 234 Follower [@bvb_fw]

X: 693 Follower [@BVBFW]

Youtube: 119 Abonnent:innen [@bvbfreiewaehler]

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) Mitglieder: etwa 2.400 bundesweit Wahlprogramm: tierschutzpartei.de Spitzenkandidatin Berlin: Jennifer Witte (geb 1988) Social Media: Berlin

Facebook: 3.724 Follower [facebook.com/TierschutzparteiBerlin]

Instagram: 1.767 Follower [@tierschutzparteiberlin]

Tiktok: 1.221 Follower [@tierschutzpartei.de] Kanal der Bundespartei

X: 290 Follower [@TspLvBerlin]

Youtube: 2.550 Abonnent:innen [youtube.com/@dietierschutzpartei] Kanal der Bundespartei

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) Mitglieder: 53.782 bundesweit Wahlprogramm: die-partei.de Spitzenkandidat Berlin: Martin Gregor Pohlmann (geb 1973) Spitzenkandidat Brandenburg: Corinna Mettler (geb 1980) Social Media: Berlin

Facebook: 15.539 Follower [facebook.com/DiePARTEIBerlin]

Instagram: 4.706 Follower [@dieparteiberlin]

Tiktok: ca. 30.300 Follower [@dieparteiberlin]

X: 5.513 Follower [@DiePARTEIBerlin]

Youtube: 4.640 Abonnent:innen [@dieparteiberlin] Brandenburg

Facebook: 2.717 Follower [facebook.com/DiePARTEIBrandenburg]

Instagram: 653 Follower [@dieparteibbg]

Tiktok: 64.700 Follower [@diepartei] Kanal der Bundespartei

X: 120 Follower [@diepartei_bbg]

Youtube: 3.670 Abonent:innen [youtube.com/@diepartei] Kanal der Bundespartei

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer Mitglieder: 5.055 bundesweit Wahlprogramm: diegerechtigkeitspartei.de Spitzenkandidat Berlin: Jürgen Todenhöfer (geb 1940) Social Media: Berlin

Facebook: 598 Follower [facebook.com/Landesverband-Berlin-der-Gerechtigkeitspartei-Team-Todenhöfer]

Instagram: 1.201 Follower [@gerechtigkeitspartei_be]

Tiktok: 1.812 Follower [@gerechtigkeitspartei_be]

X: 16 Follower [@gerecht_berlin]

Youtube: 580 Abonent:innen [youtube.com/@teamtodenhofer5388]





Volt Deutschland Mitglieder: 4.179 bundesweit Motto Bundestagswahl: Holen wir uns die Zukunft zurück Wahlprogramm: voltdeutschland.org Spitzenkandidat Berlin: Damian von Boeselager (geb 1988) Spitzenkandidat Brandenburg: Franziska Koch (geb 1986) Social Media: Berlin

Facebook: 1.136 Follower [facebook.com/BerlinVolt/]

Instagram: 4.700 Follower [@volt_berlin/]

Tiktok: 574 Follower [@volt_berlin]

X: 1.836 Follower [@Volt_Berlin]

Youtube: 22.600 Abonent:innen [youtube.com/@VoltDeutschland] Kanal der Bundes-Partei

Brandenburg:

Facebook: 331 Follower [facebook.com/VoltBrandenburg/]

Instagram: 314 Follower [@voltbrandenburg/]

Tiktok: 9.181 Follower [@voltdeutschland] Kanal der Bundes-Partei

X: 23.658 Follower [@VoltDeutschland] Kanal der Bundes-Partei

Youtube: 22.600 Abonent:innen [youtube.com/@VoltDeutschland] Kanal der Bundes-Partei





Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Mitglieder: 2.800 bundesweit Wahlprogramm: mlpd.de Spitzenkandidatin Berlin: Christa Wolfer (geb 1956) Spitzenkandidatin Brandenburg: Christiane Fiebing (geb 1954) Social Media: Facebook: 3.190 Follower [facebook.com/mlpd.de] Kanal der Bundespartei

Instagram: 3.546 Follower [@mlpd.de] Kanal der Bundespartei

Tiktok: 1.695 Follower [@mlpd.de] Kanal der Bundespartei

X: 3.448 Follower [@mlpdde] Kanal der Bundespartei

Youtube: 4.810 Abonnent:innen [youtube.com/@mlpd] Kanal der Bundespartei

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) Mitglieder: 407 bundesweit Wahlprogramm: bueso.de Spitzenkandidatin Berlin: Helga Zepp-LaRouche (geb 1948) Social Media: Facebook: 1.960 Follower [facebook.com/BueSoDeutschland] Kanal der Bundespartei

Instagram: kein Account

Tiktok: kein Account

X: 500 Follower [@Bue_So] Kanal der Bundespartei

Youtube: 15.500 Abonent:innen [youtube.com/BüSoPartei] Kanal der Bundespartei

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) Mitglieder: 291 bundesweit Wahlprogramm: gleichheit.de Spitzenkandidat Berlin: Christoph Vandreier (geb 1981) Social Media: Facebook: 2.101 Follower [facebook.com/Gleichheit] Kanal der Bundespartei

Instagram: 954 Follower [@sgp_ikvi] Kanal der Bundespartei

Tiktok: 3.179 Follower [@sgp_ikvi] Kanal der Bundespartei

X: 1.496 Follower [@gleichheit] Kanal der Bundespartei

Youtube: 3.280 Abonent:innen [youtube.de/@GleichheitTV] Kanal der Bundespartei

Bündnis Deutschland Mitglieder: 1.000 bundesweit Wahlprogramm: buendnis-deutschland.de Spitzenkandidat Berlin: Carsten Schanz (geb 1967) Spitzenkandidat Brandenburg: Mario Mieruch (geb 1975) Social Media: Berlin:

Facebook: 306 Follower [facebook.com/people/Bündnis-Deutschland-Berlin/]

Instagram: 330 Follower [@buendnisberlin]

Tiktok: 14.600 Follower [@buendnisde] Kanal der Bundespartei

X: 283 Follower [@BuendnisBerlin]

Youtube: 5.090 Abonnent:innen [youtube.com/@buendnisde] Kanal der Bundespartei



Brandenburg:

Facebook: 472 Follower [facebook.com/Bündnis-Deutschland-Brandenburg]

Instagram: 50 Follower [@bd.brandenburg/]

Tiktok: 263 Follower [@buendnis.deutschland.bb]

X: 249 Follower [@bdbrandenburg]

Youtube: 5.090 Abonnent:innen [youtube.com/@buendnisde] Kanal der Bundespartei



Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Mitglieder: bundesweit mindestens 650 Motto Bundestagswahl: Unser Land verdient mehr Wahlprogramm: bsw-vg.de Spitzenkandidat Berlin: Oliver Ruhnert (geb 1971) Spitzenkandidatin Brandenburg: Friederike Benda (geb 1987) Social Media: Berlin:

Facebook: 741 Follower [facebook.com/bsw.berlin]

Instagram: 330 Follower [@bsw.berlin]

Tiktok: 228 Follower [@bsw.berlin]

X: 22.292 Follower [@Buendnis_SahraW] Kanal der Bundespartei

Youtube: 18.300 Abonnent:innen [youtube.de/@BuendnisSahraWagenknecht] Kanal der Bundespartei

Brandenburg:

Facebook: 327 Follower [facebook.com/bsw.brandenburg]

Instagram: 191 Follower [@bswbrandenburg]

Tiktok: 44.500 Follower [@bsw.bund] Kanal der Bundespartei

X: 49 Follower [@BSWBrandenburg]

Youtube: 18.300 Abonnent:innen [youtube.de/@BuendnisSahraWagenknecht] Kanal der Bundespartei





MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit Mitglieder: circa 1.500 bundesweit Wahlprogramm: mera25.de

Spitzenkandidatin Berlin: Stephanie Carolina Rehrmann (geb 1981) Social Media:

Berlin:

Facebook: 2.136 Follower [facebook.com/MERA25Berlin/]

Instagram: 2.538 Follower [@mera25.berlin]

Tiktok: 280 Follower [@mera25.berlin]

X: 2.423 Follower [@DiEM25Berlin]

Youtube: 5.750 Abonnent:innen [youtube.com/@Mera25_de] Kanal der Bundespartei





Partei des Fortschritts (PdF) Mitglieder: 576 bundesweit Wahlprogramm: partei-des-fortschritts.de Spitzenkandidat Berlin: Mateusz Mateo Jasik (geb 1978) Social Media Berlin:

Facebook: 408 Follower [facebook.com/Fortschrittspartei] Kanal der Bundespartei

Instagram: 101 Follower [@pdf.berlin]

Tiktok: 981 Follower [@pdf.bund] Kanal der Bundespartei

X: 753 Follower [@pdf_bund] Kanal der Bundespartei

Youtube: 571 Abonnent:innen [youtube.com/@parteidesfortschritts] Kanal der Bundespartei



