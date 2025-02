DEMOKRATIE - ausgeglichen und chancengleich? Sonntag, 23.02.2025 | 21:18 Uhr

42 % der insgesamt 59,2 Mio Wahlberechtigten sind 60 J. oder älter.



Wir sollten wohl sehr rasch mal gesetzlich regeln, was DEMOKRATIE in punto Wahlen bedeutet, ob das alte/aktuelle System noch fair ist und so bleiben kann/sollte.



Allein schon wegen der Altersverteilung kann man sagen: Nein, es ist nicht mehr ausgeglichen und chancengleich. Nicht Volkes Wille, eher Wille der Alten.



Schaut man dann auf die sehr unterschiedlichen Ausrichtungen von Jung und Alt, so ist es sehr unfair, wenn die Jungen die Politik der Alten ausleben müssen.