Linke liegt bei U18-Wahl in Berlin vorn - AfD in Brandenburg

Kurz vor der Bundestagswahl konnten Jugendliche unter 18 Jahren im ganzen Bundesgebiet ihre eigene Stimme abgeben. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ, gibt aber einen Einblick in die Wahlpräferenz junger Menschen - und die ist bemerkenswert.

In Brandenburg liegt dagegen die AfD mit 35,6 Prozent der Stimmen deutlich vorn, es folgt die Linke mit 17,9 Prozent, die SPD kommt auf 14,8 Prozent, die CDU auf 9,7 Prozent, die Grünen und das BSW auf 7,0 Prozent und die FDP auf 2,1 Prozent.

Regional gibt es dabei deutliche Unterschiede: In Berlin kommt die Linke bei der U18-Wahl auf 27,3 Prozent der Stimmen, die SPD auf 18,4, die Grünen auf 18,0, die CDU auf 9,6 Prozent und die AfD 8,3 Prozent.

Die U18-Wahl fand vom 7. bis 14. Februar in ganz Deutschland statt. 1.971 Wahllokale haben teilgenommen – die Abstimmung erfolgte in sogenannten U18-Wahllokalen, die in Schulen, Jugendzentren, Bibliotheken und Vereinen eingerichtet wurden.

Demnach wurden in Berlin 31.359 Stimmen abgegeben, in Brandenburg 5.259 Stimmen.

Die U18-Wahl ist den Angaben nach eine der größten außerschulischen Bildungsinitiativen in Deutschland. Selbstorganisiert konnten Kinder und Jugendliche eine Woche lang über politische Themen diskutieren und abstimmen Ziel des Projekts ist es, dass sich junge Menschen mit Politik beschäftigen. Außerdem soll die U18-Wahl zeigen, für welche Themen sich Jugendliche interessieren.

Repräsentativ ist die Wahl nicht, unter anderem weil nicht alle Jugendliche Zugang zu Wahllokalen oder Informationen haben.