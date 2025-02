Bundestagswahl 2025 - Wahllokale sind geöffnet - knapp 4,5 Millionen Menschen in der Region zur Wahl aufgerufen

So 23.02.25 | 11:11 Uhr

An diesem Sonntag wird in Deutschland gewählt. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Insgesamt dürfen in Berlin und Brandenburg fast 4,5 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben.

Der Wahltag in Berlin und Brandenburg hat begonnen. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, bis 18 Uhr können Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben. Anschließend werden die ersten Hochrechnungen verkündet, später am Abend wird das vorläufige Ergebnis für die Bundestagswahl 2025 erwartet.

Zu den Ersten an der Wahlurne zählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Er gab bereits am Morgen in seinem Wahllokal in Berlin-Zehlendorf seine Stimme ab. Anschließend ermutigte er alle Wahlberechtigten, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. "Gehen Sie wählen, bestimmen Sie mit über die Zukunft unseres Landes und wählen Sie in dem Bewusstsein, dass Ihre Stimme die Entscheidende sein könnte", sagte Steinmeier nach seiner Stimmabgabe vor Fernsehkameras. Gemeinsam mit Bundeswahlleiterin Ruth Brand dankte er den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Die kurzfristige Organisation der Neuwahl sei eine "riesige Kraftanstrengung" gewesen, so Steinmeier.

2,4 Millionen Wahlberechtigte in Berlin, über 2 Millionen in Brandenburg

Insgesamt dürfen in Berlin rund 2,4 Menschen wählen, etwas weniger als bei der vergangenen Bundestagswahl 2021. Rund ein Drittel von ihnen hat bereits Briefwahl beantragt. Etwa 36.600 Wahlhelfer sollen für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Stimmabgabe und der anschließenden Auszählung sorgen. In Brandenburg gibt es rund 2,03 Millionen Wahlberechtigte. Für rund 54.000 junge Menschen ist es die erste Wahl. Mehr als 28.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind bei Stimmabgabe und Auszählung dabei.

Stromausfall in Cottbus sorgt für kalte Wahllokale

Bislang verläuft der Wahlmorgen in der Region ruhig. In einigen Cottbuser Stadtteilen allerdings müssen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bis zum Mittag unter widrigen Bedingungen arbeiten. Ein Stromausfall in den Ortsteilen Schmellwitz, Saspow und Sielow sorgt für kalte Wahllokale. Denn auch die Heizungen seien infolge dessen teilweise ausgefallen, teilte der stellvertretende Kreiswahlleiter Andreas Pohle mit. "Es ist nicht so optimal, weil die Leute im Kalten sitzen", sagte Pohle. In einem Wahllokal sei es zudem durch den Stromausfall dunkel. Hier habe die Feuerwehr zwischenzeitlich für Licht sorgen müssen, "damit die Menschen erkennen, was sie wählen", sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. Betroffen vom Stromausfall sind vier der insgesamt 53 Wahllokale in Cottbus. Die Wahl sei dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.

Knappe Umfragen versprechen spannenden Wahlabend

In den letzten Umfragen vor der Wahl führte die Union deutlich, je nach Meinungsforschungsinstitut varriierten die Zahlen allerdings um mehrere Prozent. Bei Infratest dimap (Stand 13. Februar) lag die Union aus CDU und CSU bei 32 Prozent, vor der AfD mit 21 Prozent, auf Platz drei und vier folgten gleichauf SPD und Grüne mit je 14 Prozent. Die Linke kann sich mit 6 Prozent Hoffnung auf den Einzug in den Bundestag machen, das BSW (4,5 Prozent) und die FDP (4 Prozent) sah infratest zuletzt unter der Fünf-Prozent-Hürde. Es deutet sich eine spannender Wahlabend in vielerlei Hinsicht an. Zum einen in Bezug auf die Zusammensetzung des künftigen Bundestags, zum anderen, was die Koalitionsbildung angeht. CDU-Chef Friedrich Merz hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD zuletzt mehrfach entschlossen abgelehnt, mit SPD und Grünen könnte es einzeln aber nur knapp oder gar nicht zur absoluten Mehrheit reichen.

Im Rahmen der Wahlen führen Meinungsforschungsinstitute vor einzelnen Wahllokalen anonyme Wählerbefragungen durch. Diese dienen dazu, die Prognosen und Hochrechnungen zu erstellen, die ab 18 Uhr unter anderem im rbb und der ARD präsentiert werden.