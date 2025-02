800 Wahlscheine in Berlin doppelt versandt

Do 13.02.25 | 13:47 Uhr

Bisher verliefen die Wahlvorbereitung und der Start der Briefwahl in Berlin ohne größere Fehler. Doch jetzt müssen Wahlberechtigte in sechs Bezirken neue Wahlscheine erhalten und möglicherweise erneut abstimmen.

Beim Versand von Briefwahlunterlagen hat es in Berlin für die kommende Bundestagswahl einen Fehler gegeben. In sechs Bezirken wurden Wahlscheine doppelt ausgedruckt und versandt. Laut Landeswahlleiter Stephan Bröchler geht es um rund 800 von gut 744.000 ausgestellten Wahlscheinen. Betroffen davon seien Wahlberechtigte in den sechs Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf.