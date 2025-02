Die Zahl der Briefwähler in Berlin ist etwas niedriger im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Dennoch haben etwas mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Unterschiede gibt es dabei in den einzelnen Bezirken.

Die 12 Berliner Bezirkswahlämter haben am Freitagnachmittag die Wählerverzeichnisse geschlossen. Das teilte das Landeswahlamt am Samstag mit.

Wer einen Wahlschein beantragt, hat mehrere Möglichkeiten: Er oder sie kann den Wahlschein per Post an das Wahlamt schicken, mit dem Wahlschein im Wahllokal wählen oder aber von der Möglichkeit doch keinen Gebrauch machen. Deshalb entspricht der Anteil der beantragten Wahlscheine nicht der tatsächlichen Quote der Briefwählerinnen und Briefwähler.

Nach Marzahn-Hellersdorf wollen in Spandau - Charlottenburg Nord (Wahlkreis 77) mit 28,7 Prozent die wenigsten Wahlberechtigten per Brief wählen, gefolgt von Lichtenberg (Wahlkreis 85) mit 31 Prozent und Treptow-Köpenick (Wahlkreis 83) mit 31,8 Prozent.

32 Prozent der Reinickendorfer Wahlberechtigten (Wahlkreis 76) haben Briefwahl beantragt, gefolgt von Neukölln (Wahlkreis 81) mit 33,4 Prozent und Mitte (Wahlkreis 74) mit 34,1 Prozent.

In Tempelhof-Schöneberg (Wahlkreis 80) beantragten 37,2 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl, in Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost (Wahlkreis 82) sind es 37,3 Prozent. Knapp hinter Steglitz-Zehlendorf lag die Briefwahl-Quote in Pankow (Wahlkreis 75) mit 39,1 Prozent am höchsten, knapp vor Charlottenburg-Wilmersdorf (Wahlkreis 79) mit 38,9 Prozent.