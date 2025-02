mal ehrlich... Sonntag, 23.02.2025 | 21:40 Uhr

zu den in Kürze an den Start gehenden Kriegsparteien gesellt sich eine weitere hinzu. Alle Bürger in Deutschland werden die finanziellen Folgen dieses Wahlergebnisses bald zu spüren bekommen. Ein schwarzer Tag für die Friedenskräfte in diesem Land. Hand in Hand mit März und Pistorius werden uns die "Silberlocken" die Kosten für den verlorenen Ukrainekrieg aufbürden. Sozialabbau in nie gekanntem Ausmaß wird dieses Land in den nächsten Jahren zur Unkenntlichkeit verändern und die Linke wird mit Scheinopposition kräftig daran mitwirken.