Mmmh Samstag, 21.12.2024 | 09:53 Uhr

Wenn er belästigt hat, dann muss er weg.

Bis dahin leben wir Gott sei Dank in einem Rechtsstaat, bei dem Vorverurteilungen aufgrund von "Meldungen" nicht zählen.



Es hat schon ein Geschmäckle, wenn so etwas just vor der Wahl hoch kommt.



Schauen wir uns doch mal den Umgang der Grünen mit unseren Rechtssystem an und beziehen es in unsere Wahlentscheidungen ein.



Gott sei Dank stützt sich unser Rechtsstaat nicht auf das RBB-Kommentar-Tribunal.