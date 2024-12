Landesliste - Doppelspitze Stüwe und Klose will Berliner SPD in Bundestagswahl führen

Mo 16.12.24 | 14:05 Uhr

picture alliance/dpa/Britta Pedersen/photothek.de/Lorenz Huter Video: rbb|24 | 16.12.2024 | Axel Walter | Bild: picture alliance/dpa/Britta Pedersen/photothek.de/Lorenz Huter

Ruppert Stüwe und Annika Klose wollen bei der Bundestagswahl für die ersten beiden Plätze der Berliner SPD-Liste kandidieren. Das kündigten sie in sozialen Medien an. In welcher Reihenfolge, ist allerdings noch unklar.

Die beiden Bundestagsabgeordneten Annika Klose und Ruppert Stüwe wollen die Berliner SPD als Spitzenkandidaten in die kommende Bundestagswahl führen. Beide erklärten am Montag in sozialen Medien, dass sie "als Doppelspitze" für die ersten beiden Plätze der Liste kandidieren. Stüwe und Klose ließen in dem Post bei Instagram allerdings die politisch spannende Frage offen, wer in dieser Doppelspitze den ersten und wer den zweiten Platz besetzen soll. In der Partei wird berichtet, dass es zwischen den Strömungen und Kreisverbänden Pläne gibt, wonach Stüwe für den ersten Listenplatz und Klose für den zweiten Platz kandidieren werde. Auf dem letzten Landesparteitag der Berliner SPD waren allerdings Forderungen erhoben worden, dass eine Frau die Liste anführen soll.

Entscheidung am Mittwochabend