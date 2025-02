fällt mir nix ein Berlin Montag, 10.02.2025 | 19:37 Uhr

»Eine neue Bundesregierung (nach der Wahl, neue Legislatur) hat dann Zeit sich zu überlegen, „wie gehen wir damit um (Mieterschutz, Mietpreisbremse)“«



Jan-Marco Luczak wirbt um Wahlstimmen, indem er de facto sagt, wir überlegen uns das Konzept in der Legislatur nach der Wahl, aber bis dahin sollen Mieter eben klarkommen? Hat die Zeit in der Opposition nicht ausgereicht, um Konzepte zu entwickeln die Mieter absichern, oder hatte die CDU kein dahingehendes Interesse?



Wer sich über diese Schwammigkeit ebenso „wundert“, der kann den Herrn durchaus per E-Mail, oder per Termin in seinem öffentlichen CDU-Stadtteil-Büro in Schöneberg erreichen. Vielleicht findet er die Zeit, sich vor der Wahl zu konkreten Lösungen zu äußern.