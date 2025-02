AfD-Spitzenkandidatin im rbb24-Interview - Von Storch sieht Trump bei Staatsausgaben und Migrationspolitik als Vorbild

Fr 14.02.25 | 17:06 Uhr

rbb Video: rbb | 14.02.2025 | Ihr Plan für Deutschland, Frau von Storch? | Bild: rbb

Die Spitzenkadidatin der AfD in Berlin, Beatrix von Storch, will bei den Staatsausgaben einen Kassensturz machen - ähnlich wie Trump und Musk in den USA. Beim Thema Abschiebungen solle mehr Druck etwa auf Afghanistan ausgeübt werden.

Die Spitzenkandidatin der AfD in Berlin, Beatrix von Storch, sieht ein erhebliches Sparpotential bei den deutschen Staatsausgaben. Deutschland habe aus ihrer Sicht erkennbar ein Ausgabeproblem und kein Einnahmeproblem, sagte von Storch am Freitag rbb24. US-Präsident Donald Trump mache es gerade vor. Er habe Elon Musk damit beauftragt, jeden Cent der US-Staatsausgaben zu prüfen. "Die Mehrheit der Menschen haben genau das gewählt und sie bekommen, was sie gewählt haben. Und das bräuchte es in Deutschland auch, einmal ganz genau zu prüfen, wo geben wir eigentlich das ganze Geld hin", so die AfD-Spitzenkandidatin für Berlin.

Picture Alliance Bundestagswahl 2025 - Das sind die regionalen Spitzenkandidaten in Brandenburg Zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 schicken die Parteien auch Spitzenkandidaten im jeweiligen Bundesland ins Rennen. Diese Politikerinnen und Politiker der größeren Parteien stehen in Brandenburg an der Spitze der Landeslisten.

Trump auch bei Migrationspolitik Vorbild

Anschließend könne man laut von Storch einen Kassensturz machen: "Ich glaube, dass wir dann feststellen, dass wir erhebliche Einsparpotenziale schon bei der reinen Verschwendung haben, bei dem reinen Missbrauch der Gelder, für Dinge, die nicht angezeigt gewesen sind, wofür sie vorgesehen waren. Alleine das macht schon Sparpotenzial." Auch in der Migrationspolitik sieht die AfD-Spitzenkandidatin für Berlin den US-Präsidenten als Vorbild. Trump mache gerade vor, wie man auf Länder Druck ausüben kann, um diese dazu zu bewegen, abgeschobene Menschen aufzunehmen. "Das Wichtigste, was es braucht, um abzuschieben, ist, der Wille abzuschieben. Und dieser Wille fehlt in der Politik und deswegen funktioniert es nicht", so von Storch.

"Wirtschaftlichen Druck ausüben"

Im Fall von Afghanistan könne man zum Beispiel aufhören, mit den Taliban zu kooperieren, wenn sie keine Abgeschobenen aufnehmen wollten, sagte von Storch: "Man kann Visa-Erleichterungen oder Visa-Möglichkeiten einschränken. Wir können wirtschaftlichen Druck ausüben. Wir können eine ganze Menge machen und das tun wir nicht - nicht nur bei Afghanistan, auch bei allen anderen Ländern nicht."

In der Serie "Ihr Plan für Deutschland?" interviewt rbb24 Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aus Berlin und Brandenburg von jenen Parteien, die eine reale Chance auf den Einzug oder Wiedereinzug in den Bundestag haben. Die jeweils 20-minütigen Einzelgespräche führt Volker Wieprecht.

Sendung: Ihr Plan für Deutschland, 12.02.2025, 22:00 Uhr