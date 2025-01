A. Freitag, 24.01.2025 | 13:57 Uhr

Das ist kein Wunder das man die Anzahl der Unterschriften nicht hat, sondern vorhersehbar, weil der Zeitraum viel zu knapp war und ist. Raten sie mal warum die großen Parteien so schnell wie möglich eine neue Wahl haben wollten und wollen. Das hat nicht nur damit zu tun, das man schnell an die Macht will, sondern so auch andere Parteien ausspielen kann.