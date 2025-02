Bild: rbb/Daehler

Insgesamt 2.323 Wahllokale gab es in Berlin. Viele davon in Schulen, Oberstufenzentren, Jugendklubs und Seniorenheimen - oder auch in einer Kneipe. Im Xantener Eck in Berlin-Charlottenburg konnte man zunächst seine Stimme abgeben und sich im Anschluss mit einem Kaltgetränk stärken.