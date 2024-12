Die stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Friederike Benda soll Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl 2025 in Brandenburg werden. Der Landesvorstand habe den Vorschlag der Landesliste am Mittwochabend einstimmig beschlossen, teilte das BSW am Donnerstag mit.

"Das BSW tritt an für einen politischen Neubeginn in Deutschland und ist schon jetzt ein wichtiger Faktor in Brandenburg", sagte Benda laut Mitteilung.