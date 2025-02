Bundestagwahl - In diesen Brandenburger Wahlkreisen wird es besonders spannend

Mo 10.02.25 | 05:39 Uhr | Von Hanno Christ

Bild: dpa/Hans Klaus Techt

In einigen der zehn Brandenburger Wahlkreise deuten sich bei der kommenden Bundestagswahl spannende Konkurrenzkämpfe an - zum Teil mit politischen Schwergewichten. Ein Überblick von Hanno Christ

Bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 gingen alle Wahlkreise Brandenburgs an die SPD, 2017 fast alle an die CDU. In diesem Jahr aber könnte es ganz anders ausgehen. In einigen der insgesamt zehn Wahlkreise Brandenburgs bahnen sich Konkurrenzkämpfe an. Das bei der Landtagswahl so erfolgreiche Bündnis Sahra Wagenknecht tritt im Land nirgends direkt mit Kandidatinnen oder Kandidaten an.



Brandenburgs Promi-Wahlkreis

Wahlkreis 61 Potsdam-Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II Hier treten elf Kandidaten gegeneinander an, darunter besonders prominente wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis '90/ Grüne) und die ehemalige FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Bei der letzten Wahl traten Scholz und Baerbock noch als Kanzlerkandidaten gegeneinander an. Ein Novum bei einer Bundestagswahl, das dem Wahlkreis eine besondere Aufmerksamkeit verschaffte. Damals gewann Scholz deutlich vor Baerbock. Weil beide in der Ampel-Regierung erheblich an Popularität eingebüßt haben, dürfte das Ergebnis diesmal nicht ganz so eindeutig ausfallen. Die Mehrheiten in diesem Wahlkreis schwankten in den vergangenen Jahren zwischen SPD und Grünen. Für die Grünen ist die Region die einzige in Brandenburg, in der sie ein Direktmandat geholt hatten - allerdings auch nur bei einer Landtagswahl in einem viel kleineren Wahlkreis. Schwer vorhersehbar sind die Aussichten der CDU: Kandidatin Tabea Gutschmidt war bislang Mitarbeiterin der Partei und Stadtverordnete in Potsdam. Sie bewirbt sich erstmals für ein Parlamentsmandat im Bund.



Picture Alliance Bundestagswahl 2025 - Das sind die regionalen Spitzenkandidaten in Brandenburg Zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 schicken die Parteien auch Spitzenkandidaten im jeweiligen Bundesland ins Rennen. Diese Politikerinnen und Politiker der größeren Parteien stehen in Brandenburg an der Spitze der Landeslisten.

Wahlkreis der Gegensätze

Wahlkreis 57 Uckermark-Barnim I In der Uckermark prallen Welten aufeinander: Mit der angekündigten Umwandlung des Industrieankers PCK Schwedt von einer fossilen Raffinerie hin zu einem Produktionsstandort für erneuerbare Energien steht die strukturschwache Region vor einem großen Umbruch. Die Skepsis, dass der Wandel gelingt, ist noch immer groß. Acht Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Zettel. Der bündnisgrüne Direktkandidat und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, wirbt für die Energiewende, der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck für ein Zurück zu russischem Öl und Gas. Er warnt vor De-Industrialisierung. Gnauck gehört zum äußersten rechten Rand seiner Partei und war Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstufte. Die JA hatte im Februar ihre Auflösung bis Ende März beschlossen. Als Soldat wurde Gnauck selbst bereits vom Militärischen Abschirmdienst MAD der Bundeswehr als Extremist eingestuft. Im Mai 2024 hatte der Bundestag die Immunität Gnaucks für die Durchführung eines Disziplinarverfahrens aufgehoben. Bei der vergangenen Wahl hatte SPD-Mann Stefan Zierke den Kreis gewonnen. Der gebürtige Prenzlauer ist seit 2013 im Bundestag, war bereits Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und bezeichnet sich selbst als "leidenschaftlichen Touristikfachwirt". Zierke ist Sprecher der Gruppe der SPD-Bundestagsabgeordneten. Für die CDU tritt die Polizistin Ulrike Mauersberger an, die zuletzt vor allem als Landeselternsprecherin und Landtagskandidatin in Erscheinung trat.



imago-images/Ardan Fuessmann Vor Bundestagswahl - Brandenburger Parteien melden deutlich mehr Eintritte Bis zu 50 neue Mitglieder täglich - einige Parteien in Brandenburg können sich über einen regelrechten Mitgliederansturm freuen. Das liegt wohl unter anderem am Wahlkampf für die Bundestagswahl.

Der Speckgürtel-Wahlkreis

Wahlkreis 58 Oberhavel – Havelland II Der Wahlkreis war in den vergangenen Jahren vor allem durch enormes Bevölkerungs-Wachstum geprägt - mit all den damit verbundenen Problemen, ausreichend Kapazitäten zu schaffen. Mit dazu gehört Falkensee, das seine Einwohnerzahl seit der Wende mehr als verdoppelt hat. Wohnen und Verkehrsanbindung in die Hauptstadt sind zentrale Themen aller Kandidaten und Kandidatinnen. Acht Kandidaten und Kandidatinnen treten hier an, darunter die SPD-Bundestagsabgeordnete Ariane Fäscher, aber auch der Spitzenkandidat der Brandenburger CDU, der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler, von 2019 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Andreas Galau von der AfD war bislang Mitglied im Landtag und dort in der letzten Legislatur erster Landtags-Vizepräsident der Partei. Nun versucht er erstmals den Sprung in den Bundestag.



Duell der Provokateure?

Wahlkreis 60 Brandenburg an der Havel – Potsdam - Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue sorgte immer wieder für Schlagzeilen – nach seinem Parteieintritt bei der AfD wurde er automatisch erster hauptamtlicher Rathauschef der AfD im Land. Zuletzt rief er mit Beschimpfungen von Kirchenvertretern die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Nun will Raue in den Bundestag. Bei der Landtagswahl im Herbst allerdings war er noch gescheitert. Im gleichen Wahlkreis tritt auch die ehemalige CDU-Landesvorsitzende Saskia Ludwig an. Die Landtagsabgeordnete, die auch schonmal im Bundestag saß, gilt als Rechtsaußen-Vertreterin ihrer Partei. Zuletzt hatte sie eine Koalition der CDU mit der AfD ins Gespräch gebracht. Einen Klimaforscher hatte Ludwig als "Öko-Faschisten" bezeichnet. Neben Raue und Ludwig treten fünf weitere Kandidaten und Kandidatinnen an, darunter auch der Generalsekretär der Brandenburger FDP, Matti Karstedt, geboren 1996. Er ist einer der jüngsten Kandidaten für den Bundestag in Brandenburg. Für die SPD geht die rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede, ins Rennen.



dpa Thema - Bundestagswahl 2025 Wahlergebnisse, Analysen, Umfragen und alle Nachrichten zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Berlin und Brandenburg.

Der Strukturwandel-Wahlkreis

Wahlkreis 64 Cottbus – Spree-Neiße Cottbus und der Süden des Landes stecken mitten im Strukturwandel. Der Ausstieg aus der Braunkohle und die Ansiedlung neuer Technologien und Arbeitgeber sind prägende Themen der Region – und mit ihnen auch Zukunftssorgen. Insgesamt acht Direktkandidatinnen und Kandidaten treten hier an. Zuletzt hatte hier die Cottbuserin Maja Wallstein (SPD) gewonnen – und will das Mandat wieder holen. Wallstein setzte sich zuletzt unter anderem für eine Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens ein. Direktkandidat der AfD ist der Cottbuser Berufsfeuerwehrmann Lars Schieske, der bei der Landtagswahl den erneuten Einzug verpasst hatte. Für die Linke tritt Christian Görke an, einst Finanzminister des Landes. Geboren in Rathenow sitzt der ausgebildete Lehrer seit 2021 für die Linke im Bundestag.

Sendung:

dpa Thema - Bundestagswahl 2025 Wahlergebnisse, Analysen, Umfragen und alle Nachrichten zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Berlin und Brandenburg.