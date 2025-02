Was in Brandenburg nach der Wahl auffällt

Die AfD siegt in Brandenburg auf fast ganzer Linie, die SPD verliert stark. Ginge es nach den Wählern in Brandenburg, wäre es mit dem BSW anders gelaufen - Fünf Erkenntnisse aus den Bundestagswahl-Ergebnissen aus Brandenburg.

Deutlicher könnten die vorläufigen Ergebnisse zwischen Berlin und Brandenburg kaum auseinandergehen als bei dieser Bundestagswahl. In Berlin siegt die Linke, in Brandenburg die AfD. Abgestürzt im Wahlergebnis ist in Brandenburg die SPD - noch sehr viel deutlicher als auf Bundesebene. Das BSW wäre, wenn es nach den Brandenburgern ginge, sehr wohl in den Bundestag eingezogen. Fünf Erkenntnisse aus der Wahl im Überblick.

Für keine andere Partei haben sich am Sonntag in Brandenburg mehr Wähler an der Urne entschieden: Die AfD erhält 32,5 Prozent aller Stimmen und ist damit in Brandenburg deutliche Wahlsiegerin vor der zweitplatzierten CDU, die immerhin 14 Prozentpunkte dahinter liegt. Das Ergebnis der AfD in Brandenburg liegt knapp 12 Prozentpunkte über dem Ergebnis auf Bundesebene (20,8 Prozent) und ist mehr als doppelt so hoch über dem AfD-Ergebnis in Berlin (15,2 Prozent).

Vier Jahre zuvor lag die AfD in Brandenburg noch bei 18 Prozent, eine enorme Steigerung in vier Jahren also. In neun von zehn Wahlkreisen gewinnt bei der diesjährigen Wahl jeweils der Kandidat der AfD. Den höchsten Stimmanteil erhielt Birgit Bessin im Wahlkreis Elbe-Elster - Oberspreewald Lausitz mit 43 Prozent.

Die AfD ist nicht nur in Brandenburg, sondern auch in den anderen Bundesländern im Osten Deutschlands stärkste Kraft. In Thüringen waren es mit 38,6 Prozent der höchste Stimmenanteil.