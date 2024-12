Christian Görke zieht als Spitzenkandidat der Linken in Brandenburg in den Bundestagswahlkampf. In einer Kampfabstimmung um Platz eins der Landesliste setzte er sich am Donnerstagabend mit 55,7 Prozent der Stimmen bei einer Vertreterversammlung in Luckenwalde gegen Isabelle Vandre durch. Sie erhielt nach Angaben der Partei 41,7 Prozent der Stimmen.