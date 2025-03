Das endgültige Ergebnis hat in Brandenburg eine Veränderung bei der Platzierung der Parteien mit sich gebracht. Betroffen war vor allem das Bündnis Sahra Wagenknecht, das vor zwei Wochen knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert war.

Nach kleineren Fehlern bei der Auszählung der Bundestagswahl 2025 in Brandenburg hat sich das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Endergebnis knapp vor die Linke geschoben. Das BSW erhielt nach Korrekturen mit 176.405 Zweitstimmen 218 Stimmen mehr als im vorläufigen Ergebnis , wie Landeswahlleiter Josef Nußbaum am Freitag mitteilte.

Das BSW hatte bei der Bundestagswahl mit 4,97 Prozent der Zweitstimmen sehr knapp - nach Parteiangaben um 13.400 Stimmen - den Einzug ins Parlament verfehlt. Die Parteispitze erwägt daher eine rechtliche Überprüfung [tagesschau.de]. Die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali hatte in diesem Zusammenhang bereits auf mögliche Verwechslungen des BSW mit der Partei Bündnis Deutschland in einigen Wahllokalen hingewiesen. Eine solche falsche Zuschreibung stellte beispielsweise der Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen fest.

Auch in Brandenburg ist das zu beobachten: Das Bündnis Deutschland hat beim endgültigen Ergebnis nun 184 Stimmen weniger und kommt noch auf 4.147 Stimmen. In Briefwahlbezirken in Cottbus sowie Finsterwalde und Uebigau-Wahrenbrück (jeweils Elbe-Elster) seien Zweitstimmen des BSW bei der Erfassungsmaske der Wahlsoftware für das Bündnis Deutschland erfasst worden, sagte Wahlleiter Nußbaum. Die Ergebnisse seien korrigiert worden. In Strausberg (Märkisch-Oderland) sei erst nach der Wahl aufgefallen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht in einem Wahlbezirk keine Zweitstimmen erhielt, das Bündnis Deutschland aber 45.

Das BSW fordert eine Neuauszählung der Bundestagswahl. Es gehe nicht um eine Kleinigkeit, sagte der Brandenburger Landesgeschäftsführer Stefan Roth mit Blick auf die Korrekturen. "Nur durch eine komplette Nachzählung aller Wahlbezirke, auch in Brandenburg, kann gezeigt werden, dass das BSW tatsächlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist."