Rüdiger Ohmer Berlin Sonntag, 23.02.2025 | 21:05 Uhr

Hätten die Politiker ihre Hausaufgaben gemacht, wäre es nie soweit gekommen!

Anstatt die Energiekosten künstlich nach oben zu treiben, sinnloses Heizungsgesetz zu erlassen, hätte man die Einwanderung regeln sollen, die Gier der Hauseigentümer reglementieren und Gesetze zu erlassen, was die Raffsucht der Lebensmittelhersteller und -ketten betrifft.

Aber dank der Lobbyisten ändert sich so schnell garnichts.

Nein, man geht auf die Strasse um gegen AFD und Klimanichtschutz zu demonstrieren, anstatt etwas gegen Miethai und sonstige Raffsucht zu unternehmen.

Es sind mittlerweile mehrere Millionen Deutsche aus diesen Gründen ausgewandert. Und das waren keine HARZ 4 Empfänger.

Kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt zwar in anderen Ländern auch Korruption und Unrecht, aber was hier in Deutschland passierte, nennt man "DEUTSCHLAND SCHAFFT SICH SELBST AB" !

Also, nur weiter so!