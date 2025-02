Zur Bundestagswahl 2025 am 23. Februar werben in Brandenburg deutlich weniger Kandidaten als 2021 um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. 132 Kandidatinnen und Kandidaten treten an, darunter 46 Frauen, wie die Landeswahlleitung am Montag mitteilte.

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 sei die Zahl um 100 Personen gesunken, hieß es. Der Anteil der Frauen erhöht sich um 5,1 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent.

Als Direktkandidaten in den zehn Wahlkreisen treten in Brandenburg 57 Männer und 28 Frauen an.