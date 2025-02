Dass Bundestagswahlen verfrüht abgehalten werden, ist also selten, aber keinesfalls ungewöhnlich. Das Grundgesetz ist darauf vorbereitet. "Im Falle einer Auflösung des Bundestags findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt", heißt es in Artikel 39 [gesetze-im-internet.de] .

In zwei Wochen findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. In der Geschichte der Bundesrepublik ist dies kein Einzelfall. 1972 wurde früher gewählt als geplant, nachdem das Parlament Kanzler Willy Brandt (SPD) das Vertrauen entzogen hatte. Auch 1983 wurde vorzeitig gewählt, vorausgegangen war ein Bruch der Koalition zwischen SPD und FDP.

"Um diese Prozesse zu organisieren, bei den hohen Standards, die wir haben, sind diese 60 Tage in der Tat knapp", so Bröchler. Zumal es dieses Mal tatsächlich nur 58 Tage sind [bmi.bund.de] . Normalerweise stehen für die Briefwahl um die sechs Wochen zur Verfügung. Diesmal bleiben weniger als 14 Tage.

Seit den neunziger Jahren hat die Briefwahl allerdings deutlich an Beliebtheit zugelegt. Bei der vergangenen Bundestagswahl machte sie insgesamt 47,3 Prozent der abgegeben Stimmen aus. Überraschend war das kaum, schließlich wurde mitten in der Corona-Pandemie gewählt. Bei der EU-Wahl und verschiedenen Landtagswahlen, die seither abgehalten wurden, ist der Anteil der Briefwahlstimmen zwar wieder zurückgegangen – doch er lag deutlich über Vor-Pandemie-Niveau.

"Das Grundgesetz ist in all diesen Fragen auf eine gewisse Regierungsstabilität angelegt", erklärt Waldhoff. Nach einer vorzeitigen Auflösung des Bundestags soll schnell eine neue handlungsfähige Regierung gefunden werden können, die von einer Mehrheit gestützt wird. "Wenn eine Vertrauensfrage negativ ausfällt, wie jetzt wieder geschehen, spricht das von Verfassungswegen für eine gewissen Beschleunigung des Ganzen." Eine Verlängerung der Frist sieht Waldhoff deshalb kritisch.

Die zunehmende Beliebtheit der Briefwahl allein rechtfertige eine Verlängerung wohl kaum, gibt Waldhoff zu bedenken. "Angesichts der Leistungsfähigkeit der Post ist das sicher nicht banal", sagt er im Hinblick auf die nun zur Verfügung stehenden zwei Wochen. "Aber letztendlich ist es ein organisatorisches Problem, das in dieser Zeit hinzubekommen." Die Fristen seien nicht willkürlich im Grundgesetz festgelegt worden. "Deshalb ist es schwierig, verfassungsrechtlich hart dagegen zu argumentieren."

Zumal es grundsätzliche Kritik an der zunehmenden Bedeutung der Briefwahl gibt. Denn sie strapaziert einige der fünf Wahlgrundsätze. Wahlen sollen allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein [gesetze-im-internet].

Ob Stimmzettel, die zu Hause ausgefüllt werden, wirklich frei von äußeren Einflüssen oder geheim ausgefüllt werden, ist quasi nicht überprüfbar. In einem Wahllokal ist das anders. Den Briefwahlunterlagen ist deswegen eine eidesstattliche Versicherung beigefügt. Die Briefwähler:innen garantieren damit, unbeeinflusst gewählt zu haben.

Dass durch die Briefwahl der Zeitraum für die Stimmabgabe in die Länge gezogen wird, zerrt ebenfalls an einem Wahlgrundsatz. Wer per Brief wählt, verpasst, was später im Wahlkampf passiert. "Wenn sich dann die Nachrichtenlage ändert, weil ein Spitzenkandidat einen Fehler begangen hat, ist der Informationsstand für Urnenwähler ein anderer als bei den Briefwählern", sagt Waldhoff. "Das ist natürlich ein Gleichheitsproblem."

Andererseits wird die Allgemeinheit einer Wahl durch den Postweg gestützt. Denn auch diejenigen können teilnehmen, die nicht persönlich im Wahllokal erscheinen können.