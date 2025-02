Eine Vielzahl der Wahlberechtigten in Berlin und Brandenburg wird auch bei der anstehenden Bundestagswahl per Briefwahl abstimmen. Die Zeit, Wahlunterlagen zu beantragen, war aufgrund der vorgezogenen Wahl knapp. Die Frist für Briefwähler verkürzte sich von sonst sechs Wochen auf zwei Wochen. Der Wahlbrief muss der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr vorliegen. Die Bundesregierung empfiehlt, ihn rechtzeitig zu verschicken, spätestens drei Werktage vor der Wahl.

Dabei gilt es, die Postlaufzeiten zu berücksichtigen: Die Deutsche Post hat zugesichert, dass Wahlbriefe, die bis zum Donnerstag, 20. Februar, vor der letzten Leerung in den Briefkasten geworfen oder in einer Postfiliale abgegeben werden, rechtzeitig ankommen. Brandenburgs Wahlleiter Josef Nußbaum appellierte an die Briefwähler, wegen der verkürzten Fristen noch mehr Puffer einzuplanen und auf Nummer sicher zu gehen. Er empfahl, bis spätestens Dienstag (18. Februar) seine Briefwahlunterlagen per Post abzuschicken. Anderfalls rät Nußbaum: "Entweder schmeißen Sie die Briefwahlunterlagen in den Briefkasten der Gemeinde, die angegeben ist, oder Sie machen Briefwahl vor Ort."