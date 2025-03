Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 11.03.2025 | 16:44 Uhr

Das sind dann mehr die Dringebliebenen, die die DDR nicht spurlos verschwinden sehen wollen, was ja auch in der "lebensweltlichen" Umfassenheit ein redliches Motiv ist. Allerdings ist denen zumeist der Kern dessen, weshalb es an die Wand lief, dann doch verborgen geblieben: So exzellent Marx bei der wirtschaftlichen Analyse war, so verstieg er sich doch in eine wissenschaftlich bemäntelte Prophetie.



Solange eine solche Gruppierung nicht definitiv vom Anspruch einer erklärten Wissenschaftlichkeit des verheißenen Sozialismus gelassen hat - bezogen auf den "Historischen Materialismus" als Denkfigur des ausgehenden 19. Jhs. - wird die Aufarbeitung der DDR nicht wirklich gelingen. Und damit auch nicht die Rettung des Sinnvollen.



Da beißt sich die Katze in den Schwanz.