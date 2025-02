Bundestagswahl 2025 - Prognose, Hochrechnung, Ergebnisse: So läuft der Wahlabend ab

Fr 21.02.25 | 17:22 Uhr

dpa/Jens Kalaene Video: rbb|24 | 21.02.2025 | Material: rbb|24 | Bild: dpa/Jens Kalaene

Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. Ab wann gibt es erste Wahlergebnisse? Wie unterscheiden sich Prognosen und Hochrechnungen? Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Ablauf der Bundestagswahl 2025.

Am Sonntag, 23. Februar, findet in Deutschland die Bundestagswahl 2025 statt. In Berlin sind etwa 2,4 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Brandenburg sind es rund zwei Millionen Einwohner. Von 8:00 - 18:00 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Bei rbb|24 finden Sie pünktlich um 18:00 Uhr die Prognose, im Laufe des Abends folgen dann die Hochrechnungen und voraussichtlich in der Nacht oder am frühen Morgen auch das vorläufige amtliche Ergebnis.

Wie wird das Wahlergebnis ermittelt?

Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen per Hand. Der gesamte Auszählungsprozess ist transparent und öffentlich: Wer Interesse hat, kann den Wahlhelfenden dabei zuschauen. Der Wahlvorstand organisiert und überwacht die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und der Auszählung. Er besteht aus mehreren Wahlhelfenden, die sich gegenseitig kontrollieren. Der Wahlvorstand meldet das Ergebnis an die Gemeindeverwaltung, die die Wahlergebnisse aller Wahlbezirke der Gemeinde zusammenfasst und der Kreiswahlleitung meldet. Diese errechnet aus den Schnellmeldungen das vorläufige Wahlergebnis für den Wahlkreis und teilt das Ergebnis der Landeswahlleitung mit. Die Landeswahlleitung wiederum leitet die eingehenden Wahlkreisergebnisse laufend der Bundeswahlleiterin weiter, die daraus das vorläufige Wahlergebnis für ganz Deutschland ermittelt.

Wann ist mit den ersten Zahlen zu rechnen?

Die erste Information zum Ergebnis der Bundestagswahl 2025 ist wie gewohnt die Prognose um Punkt 18:00 Uhr. Für die ARD werden die Zahlen, auf die auch der rbb zurückgreift, von Infratest dimap geliefert, das ZDF arbeitet mit der Forschungsgruppe Wahlen zusammen. Im Laufe des Abends folgen mehrere Hochrechnungen. Erste Ergebnisse werden dann im Laufe des Wahlabends oder in der Wahlnacht bekannt gegeben. Das vorläufige offizielle Ergebnis wird oft am Morgen nach der Wahl veröffentlicht. Die endgültige Feststellung des amtlichen Endergebnisses erfolgt durch den Bundeswahlausschuss - in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl.

Was ist der Unterschied zwischen Prognose und Hochrechnungen?

Die Prognose ist eine Vorhersage auf der Basis von Befragungen von Wählern nach ihrer Wahl am Wahltag. Sie gibt meist schon einen sehr deutlichen Hinweis auf die Gewinner und Verlierer des Wahltags. Sie ist aber kein Ergebnis und keine Hochrechnung. Für die Erstellung der Prognose geben vor Wahllokalen in Berlin und Brandenburg Interviewerinnen und Interviewer des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap Fragebögen an Interessierte aus. Die Fragebögen können von diesen anonym ausgefüllt werden und werden gesammelt. Die Teilnahme ist freiwillig. Diese Befragungen bilden die Grundlage für die Prognose, die kurz nach der Schließung der Wahllokale noch vor der ersten Hochrechnung veröffentlicht wird. Diese sogenannten Nachwahlbefragungen oder Nachwahlerhebungen werden von Infratest dimap seit 1996 für die ARD und ihre Rundfunkanstalten durchgeführt. Vor der Wahl fragt das Meinungsforschungsinstitut bereits regelmäßig in sogenannten Vorwahlbefragungen, für wen Wählerinnen und Wähler stimmen möchten. Damit kann ein Stimmungsbild vor der Wahl ermittelt werden. Eine Hochrechnung basiert bereits auf ausgezählten Stimmen und wird im Laufe des Wahlabends mehrfach aktualisiert. Die Hochrechnungen der Wahlforschungsinstitute am Wahlabend verwenden bereits verfügbare amtlich ermittelte Wahlergebnisse. Hierfür werden die amtlich ermittelten Ergebnisse repräsentativ ausgewählter Wahlbezirke hochgerechnet und veröffentlicht. Je mehr amtliche Teilergebnisse vorliegen, desto exakter wird die Hochrechnung. Beide Methoden dienen dazu, eine erste Einschätzung des Wahlergebnisses zu geben, bevor das offizielle Endergebnis feststeht.

Wann steht fest, welche Abgeordnete in den Bundestag einziehen?

Bei der Bundestagswahl 2025 gibt es eine Besonderheit: Durch das Inkrafttreten einer Reform des Wahlrechts ziehen nicht mehr alle Direktkandidaten aus den Wahlkreisen ins Parlament ein. Demnach werden künftig die Mandate aus den 299 Wahlkreisen nur zugeteilt, wenn sie durch das Zweitstimmenergebnis gedeckt sind. Die vorläufige Sitzverteilung kann die Bundeswahlleiterin erst errechnen, wenn alle Wahlkreisergebnisse vorliegen. Das ist voraussichtlich am Montagmorgen der Fall.

Wie berichtet der rbb am Wahlabend zur Bundestagswahl?

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) begleitet die Bundestagwahl mit einem umfangreichen Angebot an Berichterstattung im Fernsehen, im Hörfunk und im Internet. Aktuelle Zahlen, Grafiken und Analysen finden Sie stets aktuell auf den rbb|24-Seiten und in der App. Hier finden Sie nach Auszählung der Stimmen auch alle Wahlergebnisse für die Wahlkreise in Berlin und Brandenburg. Das rbb Fernsehen berichtet in den Sendungen rbb24 Abendschau und rbb24 Brandenburg aktuell sowie in der Spätausgabe seiner Nachrichten um 21:45 Uhr zur Bundestagswahl. Auch die rbb Hörfunkwellen informieren Sie laufend aktuell in ihren Programmen. Das ARD-Format "Politik & Wir" streamt von 17 bis 22 Uhr auf Twitch eine Watch-Party zur Bundestagswahl. Im Ersten startet die Sondersendung zur Bundestagswahl 2025 um 17:10 Uhr, nach der Tagesschau folgt um 20:15 Uhr die Berliner Runde mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bzw. den Parteivorsitzenden der Parteien, die laut aktueller Hochrechnung am Wahlabend in Fraktionsstärke in den neuen Bundestag einziehen.

Was ist das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit in der Berichterstattung vor der Wahl?

Bei der Berichterstattung im Vorfeld der Wahlen müssen öffentlich-rechtliche Rundfunksender die Parteien entsprechend ihrer Bedeutung im Programmangebot berücksichtigen. Zugleich haben die Rundfunksender Programmfreiheit bei der Gestaltung ihrer Wahlsendungen und ihrer redaktionell gestalteten Informationsangebote.



Das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit sieht in der Berichterstattung für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen differenzierten Umgang mit den Parteien vor - und zwar abhängig von ihrer Bedeutung. Wichtiges Kriterium für diese Bedeutung ist "das vorhergehende Wahlergebnis" einer Partei sowie als weitere Faktoren "beispielsweise die Zeitdauer ihres Bestehens, ihre Kontinuität, ihre Mitgliederzahl, der Umfang und Ausbau ihres Organisationsnetzes, ihre Vertretung im Parlament und ihre Beteiligung an der Regierung in Bund oder Ländern", wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert. Auch repräsentative Meinungsumfragen spielen eine Rolle, weil sie ein Indiz für Aussichten auf den Einzug der Parteien ins Parlament sind. Je nach ermittelter Bedeutung der Parteien sind Unterschiede in der Berichterstattung gerechtfertigt. Nicht in jedem Beitrag und in jeder Sendung müssen auch alle Parteien vorkommen. Das Gebot der Ausgewogenheit gilt über alle Angebote des rbb hinweg – in allen digitalen Angeboten und Sendungen des Radios und des Fernsehens zusammen.

In den Wahl-Formaten des rbb sind in der Regel die derzeit im Bundestag vertretenen Parteien aufgeführt. Die Reihenfolge der Darstellung der Parteien richtet sich nach ihrem bundesweiten Abschneiden bei der Bundestagswahl 2021. Das damals noch nicht gegründete (und im Zuge der Auflösung der Linksfraktion nun als Gruppe im Parlament vertretene) BSW folgt am Ende als weitere Partei mit realistischer Aussicht auf Einzug in den Bundestag.