Ein Blick auf die Brandenburg-Karte zeigt jedoch, dass das Ganze etwas komplexer ist. So holte die Linke im Wahlkreis mit der jüngsten Wählerschaft ( Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II ) ihr bestes Ergebnis im Brandenburg (14,7 Prozent der Zweitstimmen). Im Wahlkreis mit dem höchsten Anteil an Menschen über 60 ( Elbe-Elster – Oberspreewald – Lausitz ) hingegen erzielte die AfD ihr bestes Ergebnis (41 Prozent). Hier zeigt sich: Das Alter ist nur ein Faktor unter vielen.

Klar ist auch: Je älter die Wählergruppe, desto häufiger wurde die Union gewählt. Bei den Ü70-Wählern waren es bundesweit sogar 43 Prozent der Zweitstimmen. Die SPD ihrerseits konnte in der Wählergruppe der Babyboomer und Rentner – Menschen über 60 – mehr Stimmen als die AfD holen, was ihr bei jüngeren Wählergruppen nicht gelang. Man könnte auch sagen: Die Rentnerpartei heißt Schwarz-Rot, nicht AfD.

Land und Stadt wählen anders. Das zeigt sich nur in dem offensichtlichen Unterschied zwischen Berlin (Linke 19,9 Prozent der Zweitstimmen, Grüne 17,4 Prozent) und Brandenburg (AfD 32,5 Prozent), sondern auch innerhalb Brandenburgs. Dort gilt: In dicht besiedelten Wahlkreisen gibt es weniger AfD-Wähler und mehr Stimmen für Parteien links der Mitte.

Neben Migration spielte für viele Wähler die Unsicherheit über die eigene Wirtschaftslage eine wichtige Rolle bei dieser Wahl. Laut Daten von Infratest Dimap wählten Menschen mit einer schlechten wirtschaftlichen Situation vor allem AfD (39 Prozent der Zweitstimmen) und Union (17 Prozent). Die wenigsten machten bei den Grünen (sechs Prozent) oder der FDP (drei Prozent) ihr Kreuz.

Auch Arbeitslose entschieden sich bundesweit vor allem für die AfD (34 Prozent). Auch in Brandenburg holte die Partei ihre besten Ergebnisse in Wahlkreisen mit höherer Arbeitslosenquote. In Berlin zeigte sich hingegen ein anderes Bild: In den zwei Wahlkreisen mit der höchsten Arbeitslosenquote (Neukölln und Mitte) gewann die Linke. Auch hier zeigt sich: Ein einziges Merkmal – in diesem Fall die Beschäftigung – ist nicht entscheidend.

So haben die beschäftigten Angestellten haben mit geringen Abweichungen fast identisch wie die Gesamtwählerschaft gewählt. Das liegt wohl daran, dass sie die größte Wählergruppe unter den Erwerbstätigen sind.

Anders sieht es bei den Arbeitern – dazu gehört etwa jeder Sechste Erwerbstätige in Deutschland – aus: Inzwischen heißt die Arbeiterpartei nicht SPD (12 Prozent) sondern AfD (38 Prozent). Selbständige wählten vor allem die Union (35 Prozent).