Die Brandenburger CDU-Politikerin Saskia Ludwig hält eine Koalition ihrer Partei mit der AfD nach der Bundestagswahl am 23. Februar für sinnvoll. Sie wandte sich gegen eine Brandmauer gegenüber der AfD, die nur der AfD und dem "linken Lager" nutze. "Wenn über 50 Prozent Mitte-Rechts wählen, dann muss es auch eine Mitte-Rechts-Regierung geben für die Bürger", sagte die CDU-Landtagsabgeordnete dem Sender "TV Berlin" am Dienstag. "Nur damit kriegt man das eingehegt - und unser Land kriegt man damit auch wieder auf Kurs. Ob das nach dem 23. Februar der Fall sein wird, bleibt spannend."

Die CDU-Politikerin warb dafür, "dass wir mit unserer Demokratie deutlich entspannter umgehen müssen und den Wählerwillen akzeptieren". Viele westdeutsche Kollegen sähen die AfD immer noch als ostdeutsches Phänomen, sagte Ludwig. Das sei die Partei aber nicht mehr. "Auch in Westdeutschland ist sie zweistellig und hat dort Zuwachsraten."

Ludwig tritt für die CDU als Direktkandidatin im Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I) an. Auf der Landesliste der CDU Brandenburg ist sie auf dem dritten Platz. Sie kündigte in dem Interview an, dass sie bei einem Einzug in den Bundestag das Landtagsmandat niederlegen wolle.