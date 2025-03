Do 13.03.25 | 20:14 Uhr

Damit wird am Freitag wie geplant das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl durch den Bundeswahlausschuss um Bundeswahlleiterin Ruth Brand verkündet.

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag des Bündnis' Sahra Wagenknecht (BSW) abgewiesen, eine neue Auszählung der Bundestagswahl 2025 anzuordnen. Die Entscheidung gab das Gericht am Donnerstagabend bekannt.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scheiterte bei der Bundestagswahl sehr knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Nur wenige Tausend Stimmen fehlten der Partei. Nun zieht die Partei vor das Bundesverfassungsgericht.

BSW klagt in Karlsruhe auf Neuauszählung der Bundestagswahl

Zuvor hatte es mehrere Anträge des BSW sowie von Parteimitgliedern und Wahlberechtigten gegeben, die Stimmen der vorgezogenen Bundestagswahl vom 23. Februar neu auszuzählen. Das BSW war bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und verpasste damit den Einzug in den Bundestag. Rund 4,972 Prozent der Zweitstimmen hatte die Partei erhalten.

Bei einer Nachzählung in einigen Wahlbezirken hatte sich herausgestellt, dass einige Stimmen nicht dem Bündnis Sahra Wagenknecht zugeordnet worden waren, sondern etwa dem Bündnis Deutschland - so auch in Brandenburg und Berlin.