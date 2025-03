Perspektive Freitag, 14.03.2025 | 14:36 Uhr

Ein sehr banale und einseitige Sicht, hier von Wahlbetrug zu sprechen.



Inwieweit die jüngsten Entwicklungen in den USA in Wahlkampf hätten antizipert werden können, lassen Sie unbeantwortet.



Die Abkehr der USA hat signifikante Auswirkungen auf Europa und damit auch, oder insbesondere auf Deutschland. Wir sind bereits seit langem in Fokus der hybriden Kriegsführung Putin's. Mord, Spionage, Cyber Angriffe sind keine zu ignorierenden Fakten in unserer Bedrohungslage und erfordern aktives Handeln. Das Sondervermögen ist nichts was wünschenswert wäre, aber angesichts der Bedrohungen und dem Verhalten der USA leider erforderlich geworden.



Hier von Betrug am Wähler zu sprechen ist schlichtweg falsch.