Fragen und Antworten - So funktioniert die Briefwahl zur Bundestagswahl

Do 06.02.25 | 16:22 Uhr

Bild: dpa/P.Pleul

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl muss alles schnell gehen. Das ist auch bei der Briefwahl in Berlin und Brandenburg herausfordernd. Wie läuft das ab, wie wählt man per Brief - und wie wird ausgezählt? Antworten auf wichtige Fragen.

Wie läuft die Briefwahl in Berlin und Brandenburg ab?

Als erstes wurden an rund 60 Millionen Wählerinnen und Wähler die Wahlbenachrichtigungen verschickt - auch an wahlberechtigte Deutsche im Ausland, die die Möglichkeit zur rechtzeitigen Briefwahl haben müssen. Hinzu kommen der Versand der Briefwahlunterlagen und die Einrichtung von Briefwahlbezirken. Der Zeitplan sieht vor, dass seit dem 30. Januar die Stimmzettel gedruckt werden. Erst anschließend könnten die Kommunen beginnen, die Briefwahlunterlagen zu versenden, teilte die Pressestelle der Bundeswahlleiterin Ruth Brand mit. Das dürfte demnach ab Anfang Februar geschehen und könnte regional unterschiedlich verlaufen, abhängig von den Druckereien und deren Auslieferungsbedingungen. Ausschlaggebend für das Datum 30. Januar sei, dass spätestens an diesem Tag die endgültigen Wahlvorschläge feststehen: Es wart der letzte Tag für etwaige Entscheidungen der Landeswahlausschüsse oder des Bundeswahlausschusses über Beschwerden.

Wie bekomme ich die Briefwahlunterlagen?

Wer per Brief wählen will, muss in der Gemeinde des Hauptwohnortes einen Wahlschein beantragen. Der Antrag ist persönlich oder schriftlich möglich - zum Teil können die Unterlagen aber auch online beantragt werden. Ein Telefonat reicht allerdings nicht. Wer bereits eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann den Vordruck auf der Rückseite nutzen und ausgefüllt zurücksenden. Wahlberechtigte können aber auch persönlich ihre Briefwahlunterlagen abholen, direkt an Ort und Stelle wählen oder die Unterlagen später abgeben.

Bis wann muss ich den Antrag stellen?

Der Antrag sollte auf jeden Fall so früh wie möglich gestellt werden, rät die Bundeswahlleiterin. Auf die Wahlbenachrichtigung muss nicht gewartet werden. Die letzte Möglichkeit ist der Freitag vor der Wahl bis 15 Uhr. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Bei einer plötzlichen Erkrankung zum Beispiel kann der Wahlschein auch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden. Der Antrag kann aber auch gestellt werden, bevor die Wahlbenachrichtigung zugestellt wurde. Folgende Angaben sind dann erforderlich: Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift. Wird der Antrag für eine andere Person gestellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Eine Beantragung ist daher in diesem Fall nur persönlich oder schriftlich möglich. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung von einer anderen Person helfen lassen.

Welche Unterlagen bekomme ich?

Zu den Briefwahlunterlagen gehören der Wahlschein, der Stimmzettel mit einem dafür vorgesehenen Umschlag, ein roter, bereits mit einer Anschrift versehener Wahlbriefumschlag sowie ein Merkblatt mit Hinweisen für die Briefwahl.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Auf dem Stimmzettel werden wie gewohnt Erst- und Zweitstimme angekreuzt. Der Stimmzettel muss in den Stimmzettelumschlag gesteckt und dieser muss zugeklebt werden. Der Stimmzettelumschlag muss schließlich in den roten Wahlbriefumschlag. In das rote Kuvert gehört auch der Wahlschein - der muss unbedingt unterschrieben und mit Datum versehen werden (eidesstattliche Erklärung). Dann muss der Umschlag zugeklebt werden und kann verschickt werden oder bei der auf dem roten Umschlag angegebenen Stelle direkt abgegeben werden. Wer den Wahlbriefumschlag innerhalb Deutschlands verschickt, benötigt dafür keine Briefmarke. Der Wahlbrief muss der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr vorliegen. Die Bundesregierung empfiehlt, ihn rechtzeitig zu verschicken, spätestens drei Werktage vor der Wahl.

Welche wichtige Fristen muss ich beachten?

Die Bundeswahlleitung empfiehlt, den Wahlschein frühzeitig zu beantragen und den Wahlbrief möglichst bald nach Erhalt der Unterlagen auszufüllen und abzusenden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Stimme rechtzeitig ankommt. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag um 18:00 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen. Später eingehende Wahlbriefe können nicht berücksichtigt werden. Für einen rechtzeitigen Versand sollten Wahlbriefe innerhalb Deutschlands spätestens drei Werktage vor der Wahl (20. Februar 2025) abgesendet werden. Bei einem Versand aus dem Ausland ist der rechtzeitige Versand besonders wichtig – am besten per Luftpost und mit Priority-Aufkleber.

Ist die Briefwahl aus dem Ausland möglich?

Auch eine Briefwahl im Ausland ist möglich. Hier sollten Wählerinnen und Wähler aber bedenken, dass sie dafür sorgen müssen, dass der Brief auch rechtzeitig ankommt. Als letzte Möglichkeit gilt auch hier der Wahlsonntag bis 18 Uhr. Eine Frankierung ist erforderlich und muss selbst getragen werden. Die Bundeswahlleiterin empfiehlt, die Wahlbriefe aus dem außereuropäischen Ausland per Luftpost zu versenden. Einige deutsche Auslandsvertretungen bieten als Serviceleistung die Rücksendung von Wahlbriefen auf dem amtlichen Kurierweg an. Wo dies möglich ist, lässt sich bei den betreffenden Botschaften und Konsulaten erfragen. Doch auch eine Sendung per Kurier kann mehrere Tage dauern. Sogenannte Auslandsdeutsche, die dauerhaft im Ausland leben und nicht in Deutschland gemeldet sind, müssen vor jeder Wahl einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der zuständigen Gemeinde stellen. Denn nur wer im Wählerverzeichnis steht, kann auch wählen. Auf der Webseite der Bundeswahlleiterin finden sich die entsprechenden Antragsformulare. Die Frist für eine Eintragung ins Wählerverzeichnis endet am 2. Februar. Das Formular muss im Original bei der zuständigen Gemeindeverwaltung vorliegen - das ist in der Regel die letzte Meldegemeinde oder die Gemeinde, zu der die engste Verbundenheit besteht. Doch diese Hürde ist nicht die einzige, die Auslandsdeutsche bei der kommenden Wahl überwinden müssen. Weil voraussichtlich erst Anfang Februar mit dem Versand der Briefwahlunterlagen begonnen wird, bleibt nur sehr wenig Zeit, diese bis zum 23. Februar ausgefüllt zurückzuschicken.

Reichen die Fristen für Auslandsdeutsche?

Ob Auslandsdeutsche überhaupt ihre Stimme rechtzeitig abgeben können, ist bei der bevorstehenden Wahl fraglich. Bereits Anfang des Jahres teilte der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit, dass er diesbezüglich Bedenken habe. Auf Nachfrage von rbb|24 sagte er zur Vorbereitungszeit: "Normalerweise haben wir sechs Wochen zur Verfügung, jetzt haben wir nur 14 Tage." Das Auswärtige Amt unterstütze die Wahlorganisatoren nach allen Möglichkeiten, Briefwahlunterlagen würden zudem prioritär befördert, so Bröchler. "Aber es braucht natürlich seine Zeit, bis die Unterlagen in Los Angeles, Rio de Janeiro oder, wo sich die Wählerinnen und Wähler gerade aufhalten, ankommen. Die Frist von 14 Tagen, die bleibt, ist tatsächlich sehr knapp."

Bröchler hofft, dass es nach der Wahl eine Debatte über die Frist für frühzeitig anberaumte Bundestagswahlen geben wird. Wird der Bundestag vorzeitig aufgelöst, muss laut Grundgesetz innerhalb von 60 Tagen eine Neuwahl durchgeführt werden. "Diese bis zu 60 Tage, die im Gesetz festgelegt sind, stammen aus einer Zeit, als es noch keine Briefwahl gab", so Bröchler gegenüber rbb|24. "Und die Briefwahl ist eben enorm aufwendig." Wer sich im Ausland befinde und von dort wählen werde, solle keine Zeit beim Ausfüllen der Unterlagen verlieren.



Wie werden die Briefwahlzettel ausgezählt?

Die ungeöffneten Wahlbriefe werden bis zum Wahltag gesammelt und unter Verschluss gehalten. Am Wahltag werden sie an die zuständigen Briefwahlvorstände verteilt. Die roten Wahlbriefe werden in der Regel ab 15 Uhr geöffnet und der Wahlschein auf Gültigkeit geprüft. Verschlossene, unbeanstandete Stimmzettelumschläge und Wahlscheine werden voneinander getrennt und die Stimmzettelumschläge in eine Wahlurne geworfen, sodass nicht nachvollziehbar ist, wer wie gewählt hat. Die fünf bis neun Personen, die einen Briefwahlvorstand bilden, kontrollieren sich gegenseitig. Nach 18 Uhr werden die Stimmzettel wie die anderen am Wahltag abgegebenen Stimmzettel der Urne entnommen und öffentlich ausgezählt.

Seit wann gibt es die Briefwahl?

Seit der Bundestagswahl 1957 gibt es die Möglichkeit, von zu Hause aus abzustimmen. Ein halbes Jahrhundert lang konnte man seine Stimme nur dann per Brief abgeben, wenn man dies begründen und die Gründe auch glaubhaft machen konnte. Diese Regelung schaffte der Gesetzgeber 2008 ersatzlos ab. Entsprechend heißt es auf der Website der Bundeswahlleiterin, Wahlberechtigte "können ihr Wahlrecht ohne Vorliegen eines besonderen Grundes durch Briefwahl ausüben".