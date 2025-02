toberg Freitag, 07.02.2025 | 18:18 Uhr

>"Was sagt denn Herr Gysi zur Migration ? Davon lese ich garnichts"

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Steht im Artikel als Antwort zur Flüchlingspolitik des BSW - Zitat: ""Der Unterschied ist, dass sie Flüchtlings- und Europapolitik machen wie die AfD. Das kommt für uns gar nicht in Frage."

Das heißt: Was BSW zur Flüchtlingspolitik vor hat, kommt für Die Linke nicht in Frage. Nun brauchen Sie nur noch mal fix recherchieren, was BSW zu Flüchtlingen sagt im Wahlprogramm. Sie haben sich doch mit den Wahlprogrammen zumindest der wahrscheinlich über 5% kommenden Parteien beschäftigt? Wäre vielleicht günstig so als Wahlhilfe und für eine informierte Diskussion. BSW Wahlprogramm gibts als PDF im Netz, ab Seite 36 bis 38. Die Kernaussagen der Parteipolitik sind die Absätze mit dem roten Haken vor. Der andere Text ist die Schilderung des Ist-Zustandes nach BSW Sicht.