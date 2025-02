Matthias FF Donnerstag, 06.02.2025 | 19:38 Uhr

Die Frage ist ja wieviele Bürger pfeifen denn auf dem letzten Loch.

Die Sparquote und Spareinlagen in Deutschland sind so hoch wie selten zuvor.

Städte und Kommunen ja aber die Bürger?

Nicht repräsentativ aber in meinem Umfeld steht keiner auf der untersten Stufe der Bedürfnispyramide wie hier angedeutet wird.

Einige sicher aber wieviele?

Und muss man nun wegen einigen oder auch mehreren auf Klimaschutzinvestitionen verzichten?

Verschieben der Aufgabe Klimaschutz und Vorbeuge vor dem Klimawandel macht es ja nicht einfacher sondern schwerer in der Zukunft.

Billiger als jetzt wird es nicht mehr.