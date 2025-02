Das sind die Landeslisten der Parteien in Brandenburg

107 Kandidatinnen und Kandidaten stehen für alle zugelassenen Parteien in Brandenburg auf den Landeslisten für die Bundestagswahl am 23. Februar. Ein Überblick.

12 Parteien sind in Brandenburg am 23. Februar zur Bundestagswahl zugelassen. Sie stellen insgesamt 107 Kandidaten auf den Landeslisten. Mit 14 Kandidaten ist die SPD dabei am stärksten vertreten, die MLPD stellt mit vier Kandidaten die wenigsten.