Genau Berlin Samstag, 14.12.2024 | 19:18 Uhr

Genau das was Sie sagen ist richtig. Die Berliner Grünen plus einige aus der Bundespartei (Baerbock,Habek etc) sind dafür verantwortlich,dass man diese Partei nicht wählen kann bzw. sollte.

Supergau bei den Grünen in Berlin ist die Frau namens Jarasch.