Liveticker - Bundestagswahl 2025 +++ Informationen fürs Wahlwochenende +++

Sa 22.02.25 | 17:58 Uhr

Bild: dpa/Christoph Soeder

Am Sonntag wird in Deutschland gewählt. Aktuelle Infos zu Wahlbeteiligung, Ergebnissen und Auffälligkeiten: Unser Liveticker zur Bundestagswahl 2025 begleitet Sie durch das Wahlwochenende in Berlin und Brandenburg.

Samstag, 22.02.2025

17:49 Uhr: Was Sie auf den letzten Metern vor der Wahl beachten sollten

Die letzte Möglichkeit zum Beantragen der Briefwahlunterlagen war am Freitag, 21. Februar vor der Wahl bis 15 Uhr. Aber was ist, wenn Sie Ihren Wahlschein verloren haben? Ihre Briefwahlunterlagen noch nicht abgeschickt wurden? Sie aus Versehen ein falsches Kreuz auf dem Stimmzettel gesetzt haben? Falls Ihnen das auf den letzten Metern vor der Wahl passiert ist, fassen wir hier zusammen, was sie noch tun können.

14.35 Uhr: Weniger Briefwähler als vor drei Jahren in Berlin

Die Zahl der Briefwähler in Berlin ist im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 leicht zurückgegangen. Das teilte der Bundeswahlleiter am Samstag mit. Etwas mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten hätten Briefwahl beantragt. Insgesamt sind 2.442.031 Berlinerinnen und Berliner Wahlberechtigt am Sonntag - rund 18.500 weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigte sollten die Wahlbenachrichtigung sowie den Personalausweis oder Reisepass zur Abstimmung mitbringen.

imago images/Photothek/F.Gaertner Bundestagswahl 2025 - Was das neue Wahlrecht für Berlin und Brandenburg bedeutet Bei der Bundestagswahl 2025 tritt eine Wahlrechtsreform in Kraft. Das Parlament schrumpft, Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen, die Erststimmen verlieren etwas an Bedeutung: In der Region drohen Wahlkreis-Sieger leer auszugehen.

13.15 Uhr: Warum manche Wahlkreissieger bei dieser Wahl trotzdem nicht ins Parlament einziehen werden werden

Mit der Bundestagswahl 2025 tritt eine Wahlrechtsreform in Kraft, die die Zahl der Abgeordneten auf maximal 630 begrenzt. Zum Vergleich: Der aktuelle Bundestag umfasst 736 Sitze. Das neue Bundeswahlgesetz streicht Überhang- und Ausgleichsmandate. Das bedeutet, dass nicht mehr alle Wahlkreissieger automatisch ins Parlament einziehen. Entscheidend ist künftig, dass die Gesamtzahl der Erststimmen-Mandate einer Partei nicht die Anzahl der Sitze übersteigt, die ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Welche Auswirkungen das auf die Direktkandidaten in Berlin und Brandenburg hat – und wer letztlich ins Parlament kommt –, lesen Sie hier.

dpa Thema - Bundestagswahl 2025 Wahlergebnisse, Analysen, Umfragen und alle Nachrichten zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Berlin und Brandenburg.

12 Uhr: So wird in Ihrem Wahlkreis gewählt

Zur Bundestagswahl sind laut dem Landesamt für Statistik in Berlin etwa 2,4 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Brandenburg sind es rund zwei Millionen Menschen. In Berlin gibt es 12 Wahlkreise, in Brandenburg gibt es 10. Welcher Partei haben die Berliner und Brandenburger beim letzten Mal ihre Stimme gegeben? Welche Direktkandidaten und Direktkandidatinnen treten diesmal in den einzelnen Wahlkreisen an? Und wie sehen die Ergebnisse bei den Erst- und Zweitstimmen nach der Auszahlung am Wahlsonntag aus? Alle Infos dazu finden Sie auf unseren Übersichtsseiten: Bundestagswahl 2025: Das sind die Berliner Wahlkreise Bundestagswahl 2025: Das sind die Brandenburger Wahlkreise

Wahl-O-Mat Bundestagswahl 2025 - Hier können Sie den Wahl-O-Mat nutzen Seit mehr als 20 Jahren ist der Wahl-O-Mat eine gern genutzte Hilfe für Wahlen in Deutschland. Für die Bundestagswahl haben alle 29 teilnehmenden Parteien die 38 Thesen beantwortet. Hier können Sie Ihre Standpunkte vergleichen.

10.15 Uhr: Noch unentschieden, wen Sie wählen sollen?

Wer jetzt noch nicht weiß, wenn er wählen soll, dem kann vielleicht noch ein Last-Minute-Blick in den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung helfen. Das Angebot formuliert politische Thesen, die mit den Antwortoption "Stimme zu", "Stimme nicht zu", "Neutral" oder "These überspringen" beantwortet werden können, um persönliche Positionen mit den Ansichten der Parteien abzugleichen. Sie interessieren sich für ganz bestimmte Themen im Wahlkampf? Bei rbb|24 haben wir die Positionen der Parteien zu Energie und Umwelt, Rente, Sport, Mindestlohn, Wohnungspolitik, Flucht und Asyl sowie Verkehr verglichen.

08:00 Uhr: Willkommen im Liveticker zur Bundestagswahl 2025

Willkommen im Liveticker von rbb|24 zur Bundestagswahl 2025 in Berlin und Brandenburg. Wir begleiten die Parlamentswahl hier mit aktuellen Infos aus der Region. Nach Schließung der Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr finden Sie bei uns laufend aktuell Prognosen, Hochrechnungen, Wahlergebnisse und Analysen.

Sendung: rbb24 Abendschau & Brandenburg aktuell, 23.02.2025, 19:30 Uhr