Der neue Bundestag ist gewählt - und auch das Berliner Abgeordnetenhaus wird das personell zu spüren bekommen. Für neue Bundestagsmitglieder muss im regionalen Parlament neues Personal her. Eine Partei ist besonders betroffen.

Die Bundestagswahl hat auch Folgen für die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus. Einige Politiker werden ihr Mandat niederlegen, um in die Bundespolitik zu wechseln. Dafür rücken andere nach.

Bei der Linksfraktion gibt es die größten Veränderungen. Sie muss zwei Abgeordnete nachbesetzen. Ferat Koçak, seit 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses, wird mit seinem Direktmandat für Neukölln in den Bundestag einziehen. Katalin Gennburg sitzt seit 2016 im Abgeordnetenhaus. Die stellvertretende Vorsitzende der Landespartei gelangt über ihren Listenplatz in den Bundestag. Mit Koçak und Gennburg verliert die Linksfraktion in Berlin zwei bekannte Gesichter.

Ferat Koçak steht für den Kampf gegen Rechtsextremismus und pflegt engen Kontakt zu aktivistischen Gruppen. Katalin Gennburg war bisher Sprecherin für Stadtentwicklung und Bauen innerhalb der Fraktion und legte sich in dieser Funktion immer wieder mit dem Berliner Bausenator Christian Gaebler an. Wer für die beiden nachfolgt, ist noch unklar. Laut Landesliste kämen Franziska Leschewitz und Imke Elliesen-Kliefoth in Frage.

Leschewitz ist ausgebildete Apothekerin und saß bereits zweimal für die Linke im Abgeordnetenhaus. Sie schied allerdings nach der Wiederholungswahl 2023 aus. Imke Elliesen-Kliefoth war Referentin für Kulturpolitik im Abgeordnetenhaus und arbeitet aktuell als Persönliche Referentin für Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland.

Bei beiden ist nach rbb-Informationen noch unklar, ob sie ihre aktuellen Jobs für einen Wechsel ins Abgeordnetenhaus aufgeben würden, da die aktuelle Legislaturperiode nur noch bis Herbst 2026 andauert. Verzichtet eine, könnte noch der ehemalige Linken-Abgeordnete Michael Efler in Frage kommen.