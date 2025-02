Anja Berlin Dienstag, 18.02.2025 | 07:05 Uhr

Ich glaube, Berlin ist nicht repräsentativ für den Deutschlandtrend. Mich interessiert und wundert das Wahlverhalten in Berlin nicht mehr. Alles was Links und Grüne ist findet sein Sammelbecken in Berlin und Hamburg. Infrastruktur Stadt ist nicht Infrastruktur Land, genauso soziale und kulturelle Einrichtungen finden sich weniger auf dem Land. Nutznießer der „Rundum-Versorgung“ wählen halt anders.