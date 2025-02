Ein Feld, auf dem Ruppert Stüwe von der SPD Adrian Grasse attackieren und die CDU vom Thron stoßen will: Er setzt im Wahlkampf auf seine Erfahrung als Bundestagsabgeordneter im Bereich Bildung und Forschung. Gegen Grasse und Stüwe tritt die 42-jährige Nina Stahr an, Landeschefin der Berliner Grünen. Ihr Bundestagsmandat hatte Stahr durch die Teilwiederholungswahl 2024 verloren.

Der Wahlkreis ist seit zwanzig Jahren fest in der Hand der CDU. Doch bei der letzten Bundestagswahl lag die Partei hier nur noch vergleichsweise knapp vor SPD und Grünen. Für die CDU tritt der 50-jährige Adrian Grasse an. Seit acht Jahren sitzt der Wissenschaftspolitiker im Abgeordnetenhaus. Auf das Direktmandat für den Bundestag in Steglitz-Zehlendorf, wo die Freie Universität zu Hause ist, hat er vermutlich die besten Chancen.

Für die Christdemokraten tritt Lukas Krieger an. Der 37-jährige Rechtsanwalt ist Projektmanager der Krieger Gruppe, einem großen Möbelunternehmen. Krieger tritt zum ersten Mal im Wahlkreis als Direktkandidat für die CDU an und hat durchaus Gewinnchancen.

Ein ehemaliger Regierender Bürgermeister und eine amtierende Bundesministerin – in Charlottenburg-Wilmersdorf treten gleich zwei politische Schwergewichte an. 2021 ging hier Michael Müller von der SPD als Sieger vom Platz – mit hauchdünnem Vorsprung vor Grünen und CDU. Für den ehemaligen Regierenden Bürgermeister geht es bei dieser Wahl um alles. Verliert er das Direktmandat, scheidet Müller aus dem Bundestag aus, denn der Tempelhofer hat keinen Listenplatz.

Seine Herausforderin könnte keinen stärkeren Kontrast zum Klischee des "alten weißen Mannes" abgeben: SPD-Direktkandidatin Ana-Maria Trăsnea gilt in der SPD als Shootingstar und Hoffnungsträgerin. Die Dreißigjährige war einst jüngste Staatssekretärin in Berlin und als Nachrückerin schon für ein knappes Jahr im Bundestag. Als Zwölfjährige kam sie aus Rumänien nach Berlin. Im Wahlkampf wirbt sie trotz der Anschläge von Aschaffenburg und München für eine differenzierte Sicht auf das Thema Migration.

Auch wenn die Linke gerade von einem Rekord-Mitgliederzuwachs beflügelt wird, ist der Einzug in den Bundetag ungewiss. Deswegen hat die Linke zur "Mission Silberlocke" aufgerufen: Partei-Promi Gregor Gysi soll gemeinsam mit anderen Alt-Linken wie Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow dafür sorgen, dass die Partei über ihre Direktmandate im Bundestag vertreten ist, falls sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Fünf Mal hintereinander hat der 77-jährige Gysi den Wahlkreis Treptow-Köpenick für die Linke direkt gewonnen, gilt auch diesmal als haushoher Favorit.

Mitmischen möchte auch Oliver Ruhnert vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Der Ex-Manager von Union Berlin ist ein Neuling in der Bundespolitik, aber seit Jahren als Lokalpolitiker im Sauerland aktiv und kennt die Probleme überforderter Kommunen. Im Wahlkampf wirbt Ruhnert für eine diplomatische Zusammenarbeit mit Ländern wie China und der Türkei, um Russlands Präsidenten Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.

Czajas schärfster Konkurrent im Kampf um das Direktmandat ist Gottfried Curio von der AfD. Er sitzt seit acht Jahren im Bundestag, gilt als Scharfmacher gegen Migranten und als Zugpferd für die AfD. Nachdem die Partei bei der Europawahl im vergangenen Sommer stärkste Kraft in Marzahn-Hellersdorf wurde, soll Curio nun beweisen, dass die AfD auch in einer Großstadt Bundestagswahlkreise holen kann.

Im Berliner Osten muss Mario Czaja von der CDU sein Terrain gegen Angreifer von rechts und links verteidigen. Vor vier Jahren war der frühere Berliner Sozialsenator klarer Erststimmen-Sieger in Marzahn-Hellersdorf. Der Ur-Mahlsdorfer scheut sich im Wahlkampf nicht, mit der Bundespartei auf Konfrontation zu gehen. Etwa bei der Debatte darüber, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern sollte.

Wahlkreis 85 in Lichtenberg

In Lichtenberg machen wohl zwei Frauen das Rennen unter sich aus. 30 Jahre lang holte die Linkspartei den Wahlkreis direkt, zuletzt sechs Mal Gesine Lötzsch. Nach deren Rückzug tritt jetzt Ines Schwerdtner an, die Bundeschefin der Linken. Auf ihr lastet große Verantwortung, denn falls die Linke es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schafft, könnte sie über drei Direktmandate trotzdem in den Bundestag kommen.

Um die Linken-Hochburg einzunehmen, hat die AfD Beatrix von Storch ins Rennen geschickt, eins der bekanntesten Gesichter der Partei in Berlin. Die Vize-Fraktionschefin im Bundestag hatte in ihrem bisherigen Wahlkreis in Mitte nie eine Chance auf das Direktmandat, in Lichtenberg schon. Lichtenberger Stallgeruch hat die gebürtige Lübeckerin von Storch nicht, sie will die Wählerinnen und Wähler unter anderem mit der Aussicht auf weniger Flüchtlingsunterkünfte im Bezirk überzeugen.