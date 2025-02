Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg, Annalena Baerbock, hat sich erneut für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen.



Baerbock sagte am Mittwoch rbb24, Investitionen in Schulen und Schwimmbäder aber auch in Schienen und Netze müssten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Das seien Investitionen in unser Land, ohne die der soziale Zusammenhalt bröckelt, so die Außenministerin. Die Politikerin nannte als Beispiel auch Dörfer in der Uckermark, die besser mit Bussen angebunden werden müssten. Dafür brauche es auch weiter das 49-Euro-Ticket, zum Kauf von E-Kleinwagen müssten Anreize geschaffen werden. Zur weiteren Finanzierung, sagte Baerbock, müssten auch Millionäre ihren Beitrag zum Zusammenhalt leisten.



In der Wirtschaftspolitik setzen die Grünen laut Baerbock weiter auf den klimaneutralen Umbau der deutschen Wirtschaft. "Es ist klar, dass wenn wir unsere Wirtschaftsweise nicht klimaneutral in den nächsten Jahren organisieren, dann werden wir auch als Wirtschaftsstandort ein großes Problem bekommen."