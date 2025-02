Alice Berlin Freitag, 07.02.2025 | 11:56 Uhr

Man sollte vielmehr alles an die Volljährigkeit koppeln. Die Entwicklung und Reife der Menschen verlangsamt sich, man sollte vielleicht anstelle der 18 Jahre wieder auf die 21 Jahre hoch gehen in Europa. Betrifft Wahlen, Führerschein etc.