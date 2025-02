Der Wahl-O-Mat wurde in diesem Jahr bereits so oft genutzt wie noch nie seit seiner erstmaligen Einführung 2002. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung am Dienstag mitteilte, sei er bereits jetzt 21,5 Millionen Mal genutzt worden. Die bisherige Bestmarke von der Bundestagswahl 2021 wurde damit bereits übertroffen. Damals wurde er rund 21,3 Millionen Mal genutzt.

Der Wahl-O-Mat ist dafür gedacht, Menschen eine Orientierungshilfe bei der Wahlentscheidung zu bieten. Erfahrungsgemäß wird er deshalb erst in den Tagen vor der Wahl nochmal stärker genutzt. Die Zahl könnte also noch deutlich steigen.