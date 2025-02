Do 06.02.25 | 11:15 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren ist der Wahl-O-Mat eine gern genutzte Hilfe für Wahlen in Deutschland. Für die Bundestagswahl haben alle 29 teilnehmenden Parteien die 38 Thesen beantwortet. Hier können Sie Ihre Standpunkte vergleichen.

Das Online-Informationsangebot Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2025 ist am Donnerstag online gegangen. Auch zur Bundestagswahl 2025 können alle Wählerinnen und Wähler das interaktive Tool der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) nutzen, um ihre politische Haltung mit den Programmen der 29 zur Wahl stehenden Parteien zu vergleichen. Das Angebot ermöglicht es, anhand von 38 Thesen die eigenen politischen Positionen mit denen der 29 antretenden Parteien abzugleichen.

Nicht alle Parteien treten mit eigenen Landeslisten an. In Berlin stehen deshalb nur 18 Parteien und in Brandenburg zwölf Parteien zur Wahl.

Der Wahl-O-Mat formuliert politische Thesen, die mit den Antwortoption "Stimme zu", "Stimme nicht zu", "Neutral" oder "These überspringen" beantwortet werden können, um persönliche Positionen mit den Ansichten der Parteien abzugleichen, die zur Bundestagswahl 2025 antreten.