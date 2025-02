Wer zurzeit eine Wohnung sucht, hat nicht nur in Berlin schlechte Karten. Wohnraum ist knapp und die Mieten steigen in den großen Städten und Ballungsräumen deutschlandweit immer weiter. Deshalb ist das Thema "Bezahlbarer Wohnraum" auch im Bundestagswahlkampf präsent.

In einem sind sich die Parteien dabei einig: Es muss etwas passieren, damit sich der Wohnungsmarkt wieder entspannt. Dass dazu gehört, beim Neubau von Wohnungen schneller voranzukommen, findet sich in den meisten Wahlprogrammen. Wie aber mit den immer weiter steigenden Mieten im Bestand umgegangen werden sollte, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Die CDU will bürokratische Hürden beim Wohnungsbau beseitigen und Wohneigentum fördern. Sie will außerdem dafür sorgen, dass Vermieter, die deutlich weniger als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen, weniger Steuern zahlen. So soll ein Anreiz geschaffen werden, günstigen Wohnraum anzubieten. Einen "Mietendeckel" fordert die CDU zwar nicht. In ihrem Wahlprogramm heißt es aber: "Wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz – dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe."