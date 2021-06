Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock - Kann sie Osten?

Bild: dpa/Kay Nietfeld

11.06.21 | 06:13 Uhr

Reich an Solar- und Windkraftanlagen, ausgedörrt vom Klimawandel, Modellregion für Strukturwandel und Energiewende: Brandenburg könnte das ideale Bundesland für eine grüne Kanzlerkandidatin sein – wären da nur nicht die Ostdeutschen. Von Hanno Christ

Wenn Annalena Baerbock schwungvoll auf den Potsdamer Bassinplatz radelt, um dort mal eben für eine Kundgebung abzusteigen, dann wirkt es, als passten sie und der Osten gut zusammen: Die Wahl-Potsdamerin wohnt nur wenige Minuten mit der Familie vom Zentrum entfernt. Hier habe sie ihr "Herz und Zuhause", sagt die gebürtige Niedersächsin von sich. Vor Publikum redet die 40-Jährige als eine, die Sorgen und Nöte der Menschen kennt. Baerbock spricht in einer Stadt, die sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt hat, jünger und kinderreicher, geworden ist, ja vielleicht sogar grüner als noch bei der vergangenen Bundestagswahl. Damals bekam Baerbock gerade mal acht Prozent der Erstimmen, weniger als der Kandidat von der AfD. SPD und CDU lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch bei den Zweitstimmen lief es kaum besser. Anfang Mai erntete sie auf jener Gewerkschaftskundgebung auf dem Bassinplatz viel Applaus. Genauso wie der Redner, der nach ihr die Bühne betrat: Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD und ihr Mitbewerber um ein Direktmandat im Potsdamer Wahlkreis 61.

picture alliance/ Andreas Franke SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz - Kann er Osten? SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist bisher nicht durch Charme-Offensiven in Ostdeutschland aufgefallen. Nun hat er seine Ideen für den Osten skizziert: Sie wirken, als hätten Sozialdemokraten in Brandenburg nie in der Verantwortung gestanden. Von Hanno Christ

Keine Ost-Kümmerer?

Dabei hatte sie sich Hoffnung gemacht, dass ein klein wenig Hype auch mal in den Osten schwappen würde. Das magere Plus von 0,8 Prozentpunkten bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war dann keine Bruchlandung, aber eine Art Mauer, gegen die die Bündnisgrünen gerauscht sind. Wie schon so oft im Osten. Und besonders ein Balken der Wahlforscher dürfte Baerbock ärgern: Die Ostdeutschen trauen den Grünen am allerwenigsten zu, sich um ihre Belange zu kümmern – gerade mal ein Prozent, so ergab es eine Umfrage im Auftrag der ARD in Sachsen-Anhalt. Wer das Wahlprogramm der Grünen liest, findet keine eigenen Kapitel wie sie sich in Ostdeutschland stark machen wollen. Gerade dreimal taucht "Ostdeutschland" auf den 136 Seiten auf. Per Programm scheint die Einheit schon vollendet zu sein. Die Partei, die stolz als einzige die DDR-Bürgerrechtsbewegung noch im Namen führt, profitiert schon lange nicht mehr von ihrer Traditionspflege. Die Bürgerrechtler von einst sind mittlerweile in viele parteipolitischen Richtungen diffundiert. Es braucht mehr, um sich im Osten einen Namen zu machen.

dpa/Soeren Stache 75 min Wahlkreis 61 in Brandenburg - Wo Baerbock und Scholz direkt aufeinandertreffen Im Brandenburger Wahlkreis 61 kämpfen die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und der SPD-Kandidat Olaf Scholz direkt gegeneinander um Stimmen. Ihr Ziel: die Kanzlerschaft. Die Wählerinnen und Wähler vor Ort haben auch schon konkrete Vorstellungen davon. Von Amelie Ernst

Grünen Themen im Aufwind

Dabei spricht hier vieles auch für einen Aufwärtstrend der Partei. Die Menschen wünschen sich einen Politikwechsel und ein Ende der GroKo. Der Bevölkerungsschwund kommt zum Erliegen. Weil in Metropolen wie Berlin Wohnraum knapp und teurer ist, weichen viele potenziellen Grünen-Wähler ins Umland aus. In Baerbocks Wahlkreis holte bei der letzten Landtagswahl 2019 eine grüne Newcomerin das Mandat. So was hatte es bis dahin noch nicht gegeben – nicht in Potsdam und in Brandenburg schon gar nicht. In fünf Ost-Bundesländern – Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen – sind die Grünen an Regierungen beteiligt. Die Klimakrise, ein Kernthema der Grünen, ragt immer stärker in das Bewusstsein vieler Menschen. Ein weiterer Hitzesommer und schon könnten die Grünen einen stillen Wahlhelfer haben. Die Landesverbände verzeichnen deutlichen Mitgliederzulauf. Die Sehnsucht nach grüner Landwirtschaft wächst ebenso wie die nach funktionierenden ländlichen Räumen. Der Strukturwandel in den Braunkohleregionen nimmt langsam Fahrt auf, das Ende der Braunkohle rückt näher. Den Grünen kommt vieles entgegen. Nur noch nicht die Gunst der Wähler.

Ludger Smolka Imker in Brandenburg - Zwischen Honig-Boom und Wildbienensterben Der Klimawandel, aber auch menschliche Einflüsse machen das Leben für Honig- und Wildbienen immer schwerer. Zwar hat die Zahl der Imker und der Bienenvölker deutlich zugenommen. Doch den Wildbienen hilft das nicht. Von Ludger Smolka

Baerbock – der Pendler-Schreck?

Das mag auch daran liegen, dass die Grünen eine Art Talent haben, die Wähler zu verschrecken. Oder anderen Parteien damit eine Steilvorlage zu liefern. Verbotsdebatten wie beim Veggie-Day sind zwar von gestern oder wurden – wie bei der Diskussion um Sinn und Unsinn von Einfamilienhäusern – schnell pariert. Angst ist in jeder politischen Auseinandersetzung ein gerne eingesetztes Mittel, um Wähler für sich zu gewinnen. Aber nirgendwo scheint das Mittel so schnell zu fruchten wie in Ostdeutschland. Baerbock und die Grünen setzen auf Veränderungen der Gesellschaft und der Art, wie wir leben. Ihr Fehler ist anscheinend, dass sie auch noch offen darüber sprechen. Im umbruchsgebeutelten Osten erntet eine Politikerin wie Baerbock mehr Verunsicherung als Zuspruch. 30 Jahre Einheit haben bei Generationen von Ostdeutschen ihre Spuren hinterlassen. In vielen Familien pflanzen sich die offenbar die Traumata der Nachwendezeit fort und mit ihnen die Skepsis gegenüber Veränderungen. So war die Forderung von Baerbock nach einer höheren CO2-Bepreisung und steigenden Kraftstoffpreisen nur folgerichtig, wenn Deutschland seine selbst gesetzten Klimaziele erreichen will. Trotzdem kommt das in Pendlerregionen, wie Ostdeutschland sie viele hat, nicht gut an. Mehr als 400.000 Ostdeutsche pendeln in den Westen – die meisten übrigens aus Baerbocks Heimatland Brandenburg heraus. In Richtung Osten sind es gerade mal 178.000. Mag sein, dass Baerbock dabei mit offenen Karten spielte. Andere nennen ihre Äußerungen einen Fettnapf, erst recht so kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt.

dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Bundestagswahl - Mit diesen Köpfen und Themen wollen die Parteien in Brandenburg punkten Nach Verzögerungen durch die Pandemie haben die großen Parteien in Brandenburg ihre Listen für die Bundestagswahl aufgestellt. Polit-Prominenz dürfte das Land in diesem Jahr stark in den Fokus rücken. Eine Analyse von Personal und Themen von Hanno Christ





Grüne Ideen kapern andere

Dabei könnte der Osten ein Labor für die Grünen sein und ein Beispiel, wie sich Menschen für den Wandel gewinnen lassen. Baerbock ist im Bundestag die Expertin auf dem Gebiet der Energiewende geworden, flankierte in dieser Frage die Verhandlungen für eine Kenia-Koalition in Brandenburg. Der Strukturwandel in der Lausitz findet sozusagen in ihrem politischen Vorgarten statt. Trotzdem strahlt sie damit keine Expertise in den betroffenen Regionen aus, die Ablehnung gegenüber den Grünen ist in der Lausitz groß. Viele Menschen dort sehen nicht die Chancen eines Braunkohleausstiegs, sondern den sozialen Abstieg. Der bislang gut bezahlte Arbeitsplatz in den Kraftwerken und das Kreuzchen bei der AfD sind vielen näher als der Klimaschutz und der Arbeitsvertrag bei einem Windradhersteller.

dpa/P. Pleul Ministerpräsidentenkonferenz Ost - Ostdeutsche Länderchefs sehen nach wie vor großen Nachholbedarf In Sachen erneuerbare Energien sehen sich die Ostländer vorn - doch wirtschaftlich hinken sie trotzdem den Westländern hinterher. Zu dieser Analyse kamen am Mittwoch die ostdeutschen Regierungschefs in einer Videoschalte mit Kanzlerin Merkel.

Die Grünen, so belegen es Umfragen aus Sachsen-Anhalt, würden es mit dem Klimaschutz übertreiben. Dabei wird der Braunkohleausstieg unter einer schwarz-roten Koalition im Bund angeschoben, nicht von den Grünen. Die Braunkohle ist nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes ein Auslaufmodell – sie ist nicht mehr rentabel. Prognostiziert hatte das Baerbock schon lange. Während sie einen Masterplan für die Lausitz forderte, sprachen Regierungsverantwortliche lieber von der "Brückentechnologie Braunkohle" und zweifelten am klimapolitischen Sinn eines raschen Ausstiegs. Nun naht das Ende der Kohle in schnellen Schritten und die politischen Gegner kapern ihre Ideen. Den milliardenschweren Strukturwandel heften sich derzeit andere an die Brust. Den Grünen bleibt offenbar die Rolle der Angstmacher – so oft sie auch betonen, den ökologischen Wandel mit der sozialen Frage verbinden zu wollen. Corona, so sagt es auch Baerbock, habe die soziale Spaltung vertieft. Sie wolle für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Einen Einsatz, den viele Wähler den Grünen noch nicht recht abnehmen wollen, einer Partei, die ihre Stimmen noch immer aus einem gut gebildeten, einkommensstabilen Milieu holt.

imago-images/Rainer Weisflog Verkehrsprojekte gestrichen - Nach dem Kohleausstieg soll mehr Geld in Forschung und Industrie gesteckt werden Ein Gesetz soll den Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg regeln. Bereits ein halbes Jahr nach Verabschiedung haben die Kohleländer nun neue Projektideen, die gefördert werden sollen. Da es nicht mehr Geld gibt, müssen andere Vorhaben gestrichen werden. Von Rico Herkner



Braucht sie den Osten?

Der Osten fremdelt mit der Partei, mögen deren Themen noch so passend sein. Am fehlenden Stallgeruch einer Ost-Sozialisation des Führungspersonals kann es nicht liegen. Spätestens die AfD hat bewiesen, dass danach irgendwann nicht mehr gefragt wird. Die Grünen aber haben offenbar noch immer Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu treffen. Sie punkten noch immer bei Städtern, jungen Menschen und Akademikern also bei genau jenen Gruppen, die in Ostdeutschland eher unterrepräsentiert sind. Nun wollen sie aufholen, Ostdeutsche in Führungspositionen bringen, Infrastruktur in ländlichen Regionen ausbauen, Gemeinden an Windradgewinnen beteiligen. Ob das für eine grüne Kanzlerin reicht?

picture alliance / Andreas Franke Kohlekommission beendet Arbeit - Neue Expertenrunde soll den Lausitzer Strukturwandel begleiten Raus aus der Kohle bis spätestens 2038 - das ist eine der Entscheidungen, die auf einer Empfehlung der Kohlekommission fußt. 2018 an den Start gegangen, um den Strukturwandel maßgeblich zu begleiten, endet nun ihre Arbeit - und eine neue Kommission wird geboren.

"Mir ist wichtig, nicht nur dorthin zu gehen, wo ich die meisten Stimmen bekomme", behauptete Baerbock noch vor vier Jahren, lange vor ihrer K-Kandidatenkür. Ob sie heute noch immer so denkt? In Brandenburg stehen einer grünen Kanzlerin viele skeptisch gegenüber. Im Falle einer Direktwahl hätten die Befragten laut einer rbb-Umfrage im Mai mehrheitlich SPD-Mann Scholz gewählt, Baerbock hätte immerhin 19 Prozent bekommen, mehr als CDU-Kandidat Armin Laschet mit 15 Prozent. Die Grünen waren da sogar nahezu gleichauf mit der CDU im Land. Aber wie wichtig ist der Osten und muss Annalena Baerbock wirklich im Osten ankommen? Immerhin leben hier nur 15 Prozent der Wahlberechtigten. Es heißt, im Westen gewinne man Wahlen, im Osten könne man sie aber verlieren. In Ostdeutschland hat Annalena Baerbock nicht viel zu verlieren. Wohl auch, weil sie hier noch nie viel gewonnen hat.