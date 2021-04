Am Ende wurde es denkbar knapp für den ehemaligen Landesfinanzminister: Mit 51,4 Prozent behauptete sich Christian Görke im Rennen um die Spitzenkandidat der Brandenburger Linken für die Bundestagswahl gegen seinen Konkurrenten Norbert Müller.

Die Linke in Brandenburg zieht mit Christian Görke in den Bundestagswahlkampf. Der ehemalige Landesfinanzminister und Linke-Landtagsabgeordnete erhielt am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Schönwalde-Glien (Havelland) 57 von 111 abgegebenen Stimmen.

Der 59-Jährige setzte sich damit auf Listenplatz 1 mit 51,4 Prozent gegen Norbert Müller durch. Für ihn votierten 52 Delegierte. Der Linken-Bundestagsabgeordnete erhielt demnach 46,8 Prozent der Stimmen.

Im Kampf um Platz zwei setzte sich Anke Domscheit-Berg gegen die Linke-Landesvorsitzende Anja Mayer durch. Die parteilose Bundestagsabgeordnete, die 2017 über die Liste der Linke ins Parlament eingezogen war, erhielt im zweiten Wahlgang 65 von 111 Stimmen. Im ersten Wahlgang hatten beide Politikerinnen gleichauf gelegen. Deshalb musste ein weiterer Wahlgang durchgeführt werden.