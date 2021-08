M. Schilling Berlin Sonntag, 08.08.2021 | 17:06 Uhr

Das Wahlrecht ab 18 ist so ok. Ich denke es geht nur um mehr Wählerstimmen. Wer weiss denn mit 15 oder 16 schon was wichtig für ein Land ist. Die meisten wissen ja nicht mal was sie werden wollen. Aber in Bezug auf das Wahlrecht kann man Kinder ja leichter beeinflussen als Erwachsene und nur darum geht's. Den Kindern werden dann für ihre Stimmabgabe bei der richtigen Partei womöglich PC und Handy oder sonst was versprochen. Bei Erwachsenen ist das schon schwieriger.