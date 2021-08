Bundestagswahl in Brandenburg - Hoher Anteil an Briefwahlstimmen erfordert mehr Wahlhelfer

Bild: imago images/Michael Schick

31.08.21 | 18:01

Knapp 30.000 ehrenamtliche Wahlhelfer werden für die Bundestagswahl in Brandenburg gebraucht. Landeswahlleiter Küpper rechnet mit ausreichender Bereitschaft. Dennoch wird die Auszählung dieses Jahr wohl länger dauern.

Bei der Bundestagswahl werden in diesem Jahr mehr Wahlhelfer benötigt als vor vier Jahren. Davon geht Brandenburgs Landeswahlleiter Bruno Küpper aus. "Bisher hatten wir um die 27.000 Wahlhelfer und wir werden in diesem Jahr um die 28.000 plus haben", sagt Küpper dem rbb.

IMAGO / Eberhard Thonfeld Vermischung von Amt und Partei - Freie Wähler und Grüne kritisieren unfairen Bundestagswahlkampf in Brandenburg Grüne und Freie Wähler werfen SPD und CDU vor, im Bundestagswahlkampf immer wieder mit Ministern oder anderen Amtsträgern aufzuwarten, um die Kandidaten der eigenen Partei zu unterstützen. Dabei werde das Gebot der Chancengleichheit der Parteien verletzt. Von Oliver Soos

Fast 500 Briefwahlbezirke mehr als 2017

Dieser Zuwachs entstehe durch den Anstieg der Briefwahlbezirke, so Küpper. Er erwartet, dass 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Brief abgeben werden. 483 Briefwahlbezirke mehr als vor vier Jahren hat Brandenburg deswegen eingerichtet.

"Fünf bis sechs Helfer brauchen wir pro Wahlbezirk", sagt Robert Richter, Kreiswahlleiter im Wahlkreis 57 Uckermark/Barnim I. Auch in seinem Wahlkreis gibt es deutlich mehr Briefwahlbezirke – allerdings auch weniger Wahllokale, in denen vor Ort gewählt werden kann. Ein Teil der Wahlhelfer könnte so bei der Briefwahl eingesetzt werden, so Richter. Bisher rechnet er damit, dass alle Positionen in den Wahlkreisvorständen besetzt werden können. Falls am Tag der Wahl Wahlhelfer wegen Krankheit oder Quarantäne ausfallen, muss der Wahlleiter kurzfristig neue Helfer berufen", sagt Richter. Unter Umständen können das auch die Bürgerinnen und Bürger sein, die im Wahllokal ihre Stimme abgeben.

Amt des Wahlhelfers muss angenommen werden

Da dieses Ehrenamt eine staatsbürgerliche Pflicht ist, darf es nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. "Eine spontane Einberufung sei aber die absolute Ausnahme", sagt Landeswahlleiter Küpper, der bereits seit 2009 dieses Amt ausübt.

dpa Neuer Datenschutz zur Bundestagswahl - Warum im Spreewald Wahlurnen auf Wanderschaft gehen Eine halbvolle Wahlurne wird in der Abenddämmerung von Lokal A zu Lokal B gefahren, einige Wähler folgen in Kolonne mit ihrem Privatfahrzeug. Solche Szenen könnte es zur diesjährigen Bundestagswahl geben - nicht nur im Spreewald. Von Daniel Friedrich



Neben dem hohen Anteil an Stimmen aus der Briefwahl gibt es bei dieser Bundestagswahl eine weitere Erneuerung. Zum Schutz des Wahlgeheimnisses müssen mindestens 50 Stimmen in einem Wahlbezirk abgegeben werden, damit sie ausgezählt werden dürfen. Andernfalls muss die Urne in einen anderen Wahlbezirk gebracht werden. "Es ist nicht damit getan, dass die Urne unter den Arm gepackt und transportiert wird", sagt Küpper. Vielmehr sei der Transport mit bürokratischem Aufwand verbunden. Zum Beispiel müssten bei Abfahrt und Ankunft Protokolle verfasst werden.